King of Meat: abbiamo provato il nuovo gioco di Amazon e Glowmode

Il pretesto di tutto questo è un programma televisivo immaginario ironicamente violentissimo, molto in voga nella landa fantasy dove King of Meat è ambientato. I concorrenti sono naturalmente i giocatori che fino a quattro potranno affrontare il dungeon di turno per tornare a casa un po' più ricchi e popolari di prima. Ci sono ostacoli incendiari, pedane puzzle da attivare tutti insieme, nemici che arrivano da ogni direzione, tappeti elastici, e così via. È possibile trovare pozioni, armi improvvisate come elementi esplosivi da lanciare e tanti altri ammennicoli che ci aiuteranno a raggiungere i posti più alti in classifica, come a creare disastri in grado di portare precocemente alla tomba tutti i nostri compagni. Ogni dungeon offerto dal gioco è creato con l'editor incluso ed è composto essenzialmente in blocchi/stanze come i sotterranei degli Zelda classici.

King of Meat te lo fa capire subito che dietro ha diversi veterani che sanno il fatto loro: è pulitissimo, ben congegnato, ha un livello di personalizzazione già molto alto con la possibilità di attaccare liberamente oggetti, ruotandoli e cambiandone la grandezza, sui nostri personaggi. Parliamo però di un gioco cooperativo online, e in giro ce ne sono a migliaia per ogni tipologia di target.

Il bivio

E poi c'è questo hub fantastico, una sorta di villaggio che ricorda naturalmente un set, dove è possibile interagire con un cast di personaggi molto bizzarri che ci offriranno miglioramenti come nuove abilità speciali, nuove armi e naturalmente nuovi elementi cosmetici. Da giocare è divertente, lo abbiamo fatto due volte attraversando due diversi dungeon (all'inizio tutti i giocatori votano il loro preferito). Le dinamiche a volte diventano un po' confuse, erratiche ma non nel modo migliore, volete un esempio? Utilizzare i poteri speciali (come la zampa di una capra gigante che spuntando dall'alto calpesta impunemente il terreno) è piuttosto soddisfacente ma lo spazio è sempre ridotto ed è molto probabile ferire gli altri, che nel frattempo faranno fatica a seguire ciò che accade.

La personalizzazione è ai massimi livelli in King of Meat

La difficoltà di enigmi e combattimenti era tarata al ribasso, probabilmente una scelta per permetterci di vedere inizio e fine di ogni livello. Soddisfatti? Fino a un certo punto...

Ma il successo di questi giochi è imprevedibile, e c'è talmente tanta concorrenza che sviluppare un buon titolo non basta. In questi casi, pariamoci chiaro, serve anche tanta fortuna. King of Meat potrebbe sparire in un batter d'occhio, e ce ne dispiacerebbe vista la qualità del team e del lavoro fin qui svolto, o finire in mano al dodicenne giusto che dal Minnesota con le sue live fa partire la brocca a tutti. Bisogna anche azzeccare il modello di business giusto e anche questo oggi non è facile, lo abbiamo visto anche con altri sviluppatori che stanno cambiando le cose in corsa. Se fai pagare un gioco online, non te lo comprano, se non lo fai pagare allora non vale niente e comunque ci devi mettere le microtransazioni con tutti i rischi che ne conseguono. Al momento non sappiamo se King of Meat verrà venduto o proverà la strada del free-to-play; arriveranno le microtransazioni, pensate però per non accelerare la normale progressione del giocatore.