God of War Ragnarok sta per uscire su PC, prenotatelo in sconto su Instant Gaming

God of War: Ragnarök sta finalmente per arrivare anche su PC. Tra tredici giorni, su Steam, sarà possibile giocare con le avventura di Kratos e Atreus nei regni norreni. Se anche voi non vedete l'ora di mettere alla prova il videogioco in versione computer, vi segnaliamo che potete lanciarvi in queste avventure a un prezzo leggermente inferiore usando la promozione di Instant Gaming. Potete acquistare la versione Digital Deluxe a 65.87€, invece di 69.99€. Si tratta di uno sconto minimo, ma se avete già deciso di comprarlo al lancio tanto vale risparmiare quanto si può. Potete trovare la promozione qui.

Ovviamente potete trovare in sconto anche la versione standard del gioco, allo stesso indirizzo. Non dimenticate poi che se fate la prenotazione avrete la garanzia del prezzo minimo, ovvero in caso vi sia uno sconto più grande dopo la vostra prenotazione, vi verrà rimborsata la differenza.