Il controller senza fili PowerA per Nintendo Switch a tema Mario è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller senza fili PowerA per Nintendo Switch a tema Super Mario al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/08/2025
Controller PowerA di Super Mario

Su Amazon è disponibile il controller senza fili PowerA per Nintendo Switch dedicato a Super Mario a 42,57 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 59,99 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller senza fili PowerA

In questo caso si tratta di un controller senza fili per Nintendo Switch, rigorosamente dedicato a Super Mario. La variante proposta si chiama "Vittoria di Mario", ed è caratterizzata da una serie di colori sgargianti, partendo dal rosso sul lato sinistro al giallo e il blu su quello destro.

Controller PowerA 'Vittoria di Mario'
Controller PowerA "Vittoria di Mario"

Mario è presente al centro del controller, con il suo nome illustrato invece sulla destra. Il controller è dotato di tecnologia Bluetooth 5.0, con controlli di movimento e pulsanti di gioco avanzato mappabili. In questo caso è presente una batteria ricaricabile interna (fino a 20 ore di ricarica) con cavo USB-C.

