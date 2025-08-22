A quanto pare Call of Duty: Black Ops 7 non consentirà di modificare la difficoltà della campagna, proponendo ai giocatori un unico grado di sfida e distinguendosi dunque dai precedenti episodi della serie, che offrivano tale possibilità.

"Il livello di difficoltà sarà un elemento integrato nel gioco", ha spiegato l'associate creative director Miles Leslie. "Abbiamo disegnato la campagna perché si adattasse sia a essere giocata in solitaria sia in cooperativa per quattro partecipanti."

"Per questo motivo non sarà possibile selezionare un livello di difficoltà, come accadeva nei capitoli precedenti di Call of Duty. Si tratta di una decisione che abbiamo preso affinché gli utenti possano approcciarsi a una campagna cooperativa in maniera differente."

"Volevamo che le missioni potessero adattarsi anche a chi gioca da solo, ma che al contempo vantassero il giusto grado di sfida laddove si decida di affrontarle in due, tre o quattro giocatori, confermandosi un'esperienza sociale divertente."