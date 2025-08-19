La campagna di Call of Duty: Black Ops 7 sarà interamente cooperativa e avrà un cast hollywoodiano

La campagna di Call of Duty: Black Ops 7 sarà interamente cooperativa, dunque avremo la possibilità di affrontarla insieme ad altri giocatori e ognuno controllerà un personaggio differente, anziché vestire tutti i panni del protagonista David Mason.

A proposito di personaggi, il nuovo capitolo della serie Activision vanterà un cast hollywoodiano, che oltre al già noto Milo Ventimiglia vedrà la presenza di Michael Rooker nel ruolo del suo braccio destro, Mike Harper, nonché di John Eric Bentley (sarà Eric Samuels), Frankie Adams (Leilani Tupuola) e Kieran Shipka (Emma Keagan).

Non è finita, letteralmente: al termine della storia principale, la campagna di Black Ops 7 non si concluderà e anzi ci metterà a disposizione una missione endgame che potrà essere rigiocata all'infinito, grazie a una mappa particolarmente estesa e ricca di luoghi di interesse da visitare.

La sensazione è che quest'ultimo incarico abbia i connotati di un extraction shooter, in cui a una squadra composta da quattro elementi viene affidato il compito di raccogliere ed estrarre importanti risorse ai fini della crescita del proprio personaggio.

Durante la missione endgame, infatti, potremo controllare un soldato completamente personalizzabile dal punto di vista estetico e delle abilità, che avremo anche modo di potenziare, fondendo in qualche modo single player e multiplayer in una maniera mai vista prima nella saga.