Project Spectrum è il nuovo sparatutto di Team Jade, annunciato con un trailer

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 Team Jade ha annunciato Project Spectrum, il suo nuovo sparatutto: un'esperienza asimmetrica a squadre, mossa dall'Unreal Engine 5 e ambientata in un mondo inquietante, sull'orlo della distruzione.

La minaccia è rappresentata dall'Ember, una forza radiante che distrugge tutto ciò che tocca, lasciando dietro di sé scenari devastati e pieni di insidie chiamati Ember Zone. Al comando di un Operatore, dovremo lanciarci al loro interno e portare a termine missioni ad alto rischio, affrontando nemici e recuperando preziose risorse.

Dotato di un impianto PvPvE, Project Spectrum ci vedrà affrontare creature mostruose ma anche altri agenti ostili, muovendoci fra le pieghe di ambientazioni distorte e sopravvivendo solo grazie alle personalizzazioni e alle abilità che nel frattempo avremo ottenuto.

Oltre alle unità ostili, durante i match dovremo prestare attenzione anche all'indicatore della Sanità Mentale: un ulteriore elemento che aggiunge difficoltà al gameplay, insieme ai temibili Executioner: esserio potenti e veloci, controllati da altri giocatori.