Fate Trigger ha un periodo di uscita annunciato con un trailer: è uno sparatutto tattico in stile anime

Proprio il cast sembra essere un elemento fondamentale di questo titolo, presentando una notevole varietà di combattenti da sbloccare e utilizzare, sfruttandone le diverse abilità, armi e stili di combattimento.

Fate Trigger è un nuovo sparatutto tattico a base di eroi sviluppato da Saroasis Studio, caratterizzato da uno stile che richiama gli anime e basato su Unreal Engine 5, che si è mostrato con un trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2025 con un periodo di uscita più definito.

Un gameplay decisamente dinamico

Come annunciato nel trailer, visibile qui sotto, Fate Trigger ha ora un periodo di uscita più definito, con l'arrivo previsto per il primo trimestre del 2026 su PC, mentre le altre "piattaforme" non sono ancora state definite, per il momento.

Ambientato in uno strano mondo composto da isole fluttuanti, la storia di Fate Trigger ha per protagonista un guerriero prescelto, un "Awakener", con la missione di scoprire i segreti di questo strano mondo attraverso numerosi scontri a fuoco. Opening Night Live 2025, tutti i giochi e i trailer annunciatiLa struttura da sparatutto tattico trae alcuni elementi dagli hero shooter tradizionali, con ogni personaggi che è caratterizzato da armi e abilità specifiche, in grado di renderlo una pedina fondamentale nel gioco di squadra.

Sono presenti diverse modalità di gioco da battle royale a opzioni a squadre con fasi di attacco difesa, fino ad altre tipologie miste. Un elemento di notevole importanza sembra sia legato alla progressione dei personaggi e al giusto bilanciamento delle squadre fra le diverse classi disponibili.