Opening Night Live 2025, tutti i giochi e i trailer annunciati

L'Opening Night Live, ossia l'evento di apertura della Gamescom condotto da Geoff Keighley, non solo si fa più interessante di anno in anno, ma nell'edizione 2025 è riuscito molto meglio del Summer Game Fest per annunci e materiale presentato.

In effetti parliamo di un evento esplosivo, dove si sono visti trailer di giochi attesissimi e dove sono stati annunciati titoli che appaiono incredibili, come Black Myth: Zhongkui di Game Science. Sembra che l'essere venuto meno dell'E3 di Los Angeles abbia spostato il baricentro degli annunci più verso la fiera di Colonia, che si svolge più vicino al periodo autunnale, dove si concentrano la maggior parte delle uscite.

Comunque sia, bando alle ciance e ricapitoliamo tutti gli annunci dell'Opening Night Live 2025, per una serata che è stata davvero ricchissima.