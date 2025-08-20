Opening Night Live 2025, tutti i giochi e i trailer annunciati

L'Opening Night Live, ossia l'evento di apertura della Gamescom condotto da Geoff Keighley, non solo si fa più interessante di anno in anno, ma nell'edizione 2025 è riuscito molto meglio del Summer Game Fest per annunci e materiale presentato.
In effetti parliamo di un evento esplosivo, dove si sono visti trailer di giochi attesissimi e dove sono stati annunciati titoli che appaiono incredibili, come Black Myth: Zhongkui di Game Science. Sembra che l'essere venuto meno dell'E3 di Los Angeles abbia spostato il baricentro degli annunci più verso la fiera di Colonia, che si svolge più vicino al periodo autunnale, dove si concentrano la maggior parte delle uscite.
Comunque sia, bando alle ciance e ricapitoliamo tutti gli annunci dell'Opening Night Live 2025, per una serata che è stata davvero ricchissima.
Il video integrale dell'Opening Night Live 2025
Se volete rivedere l'intera presentazione, invece di scorrerla annuncio per annuncio, vi proponiamo il video completo, che comprende anche il preshow.
Adesso, invece, è la volta dei singoli giochi, che vi proponiamo spacchettati e ordinati, in modo da essere più facili da consultare.
Hollow Knight: Silksong
L'Opening Night Live si è aperto con l'annuncio che Hollow Knight: Silksong è confermato per il 2025 e che sarà giocabile nelle postazioni di Nintendo e Xbox alla Gamescom 2025. Quindi, se siete in fiera, fatevi il favore di andare a provarlo.
Sono state mostrate anche delle brevissime sequenze di gameplay, che non aggiungono molto a quanto già si conosceva, ma che fanno comunque piacere, visto che mostrano dei combattimenti.
Call of Duty: Black Ops 7
Come ampiamente preannunciato, uno dei momenti più caldi dell'Opening Night Live 2025 è stato il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 7, con cui è stata annunciata la data d'uscita ufficiale: il 14 novembre 2025. Sarà disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One.
Il video è particolarmente interessante, perché svela che oltre ai classici livelli realistici, ce ne saranno anche di ambientati dentro delle allucinazioni.
Lords of the Fallen 2
Altro annuncio atteso, visto che era stato svelato prima dello show, è stato quello di Lords of the Fallen 2. Il nuovo soulslike di CI Games è stato mostrato con un trailer, che ha confermato l'ambientazione del gioco, apparso perfettamente in linea con il primo capitolo.
Lords of the Fallen 2 arriverà nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, in data ancora da destinarsi.
Sekiro: No Defeat
Durante la serata, c'è stato spazio anche per opere derivate dai videogiochi, come Sekiro: No Defeat, l'anime ufficiale del gioco sviluppato da FromSoftware per Activision che sarà diretto da Kenichi Kutsuna.
La sceneggiatura è a opera di Takuya Satou, il character design è di Takahiro Kishida e la direzione dell'animazione è affidata a Kaito Moki. Arriverà nel corso del 2026 sul servizio di video streaming Crunchyroll.
Warhammer 40.000: Dawn of War 4
Altro annuncio di altissimo livello avvenuto nel corso della serata è stato quello di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, il nuovo capitolo della celebre serie di giochi strategici in tempo reale, che torna dopo molti anni di assenza, forte del successo della rimasterizzazione del primo capitolo.
Il trailer di presentazione non ha svelato la data d'uscita, ma l'anno sì: 2026.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Ma non c'è tempo per prendere fiato, perché è stato annunciato anche LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, il nuovo gioco di TT Games dopo LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker.
Si tratta anche in questo caso di un gioco antologico che tenta di racchiudere in un unico pacchetto l'intero universo cinematografico e videoludico di Batman. È in arrivo nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Onimusha: Way of the Sword
Capcom è stata presente in forze all'Opening Night Live, dove ha presentato trailer per praticamente tutti i suoi giochi in uscita, compreso Onimusha: Way of the Sword, di cui sono stati mostrati alcuni poteri e tanta azione.
Ci sono anche dei mostri raccapriccianti, che popolano il castello visitato dal protagonista.
Onimusha Way of the Sword sarà pubblicato nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Crossover tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy 14
Sempre Capcom, ma in questo caso insieme a Square Enix, hanno annunciato un crossover tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy 14, con il primo che riceverà contenuti legati al secondo e viceversa.
Quindi preparatevi a cavalcare i Chocobo in Monster Hunter Wilds da fine settembre e i Seikret in Final Fantasy 14 da inizio ottobre.
Serie TV di Fallout, il trailer della seconda stagione
Anche in questo caso siamo di fronte a un annuncio ampiamente preventivato, che è stato comunque uno dei momenti più intensi della serata. Parliamo del teaser trailer ufficiale della seconda stagione della serie TV di Fallout, che mostra il ritorno di tutti i protagonisti.
Viene confermata New Vegas come ambientazione, per la gioia di chi ha amato il titolo di Obsidian Entertainment.
Europa Universalis V
Gli appassionati di grand strategy saranno stati felici di vedere il trailer di Europa Universalis V, il nuovo capitolo della celebre serie di Paradox Interactive.
Il filmato è stato l'occasione per aprire le prenotazioni del gioco, in vista della data d'uscita su PC del 4 novembre 2025. Riusciremo a far crescere la nostra nazione dall'Età delle Rivoluzioni fino alla fine del Medioevo?
Indiana Jones e l'antico Cerchio su Nintendo Switch 2, con il DLC L'Ordine dei Giganti
Anche Xbox è stata molto presente all'Opening Night Live 2025, soprattutto con annunci per PS5 e Nintendo Switch 2. Abbiamo quindi visto il trailer di lancio di Indiana Jones e l'antico Cerchio - L'Ordine dei Giganti, il DLC narrativo del gioco che uscirà il 4 settembre 2025 su PC, Xbox Series X|S e PS5.
Quindi è arrivata la presentazione della versione Nintendo Switch 2, inattesa ma non certo sorprendente.
La versione per la nuova console di Nintendo di Indiana Jones e l'antico Cerchio uscirà nel corso del 2026, in data ancora da destinarsi.
Death by Scrolling
Death by Scrolling è il nuovo gioco del grande Ron Gilbert, il papà della serie Monkey Island. Realizzato in collaborazione con Microprose, è un action 2D in cui il vero nemico è lo scrolling, come ben visibile dal trailer ufficiale.
Death By Scrolling non ha ancora una data d'uscita, ma immaginiamo che non manchi molto per poterci giocare.
Ninja Gaiden 4
Il trailer di Ninja Gaiden 4, altro gioco pubblicato da Microsoft, è stato uno dei momenti più spettacolari e sanguinolenti della serata. È incentrato sulla storia, ma mostra anche tante sequenze di combattimento, per la gioia degli estimatori di questa scoppiettante serie.
La data di uscita di Ninja Gaiden 4 è fissata per il 21 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Zero Parades
Zero Parades è il nuovo gioco di ZA/UM dopo l'eccellente Disco Elysium. Va detto che gli autori originali sono andati via, ma sembra comunque un progetto interessante e che merita attenzione, almeno stando al trailer di presentazione.
Per adesso non ha ancora una data d'uscita, ma sappiamo che ci farà affrontare banchieri internazionali, tecnocrati fascisti stranieri, doppelgänger psichici, un presentatore televisivo paranoico, un uomo con un cuore di pietra e molti altri strani personaggi.
World of Tanks 2.0
Wargaming.net ha pubblicato il trailer di World of Tanks 2.0, praticamente una nuova versione del gioco che, pur rimanendo in continuità con la precedente, la rinnova da ogni punto di vista.
Si tratta dell'aggiornamento più grosso visto finora per il gioco, che ormai vanta 15 anni. La data di uscita di World of Tanks 2.0 è fissata per il 3 settembre in Europa.
John Carpenter's Toxic Commando
John Carpenter's Toxic Commando porta il nome di un grande regista nel titolo e sembra essere davvero scoppiettante nel gameplay, almeno stando al trailer ufficiale visto durante l'Opening Night Live.
Sviluppato da Saber Interactive, gli stessi di Warhammer 40.000: Space Marine 2, uscirà nel corso del 2026, in un giorno non ancora precisato.
Marvel's Deadpool VR
Marvel's Deadpool VR ha una data d'uscita, annunciata con un trailer che non manca di ironia. Uscirà il 18 novembre per Meta Quest 3 e Meta Quest 3S ed è il più importante progetto VR visto durante la manifestazione (nonché l'unico).
Se siete pronti per questa specie di show interattivo da vivere con un visore VR, ora sapete quando potrete farlo.
La Divina Commedia
Altro momento intensissimo della serata è stato il trailer di presentazione di La Divina Commedia di Jyamma Games, in cui possiamo vedere un Dante Alighieri che non ha molta voglia di parlare con le anime dei dannati.
Per adesso non c'è una data d'uscita, ma immaginiamo che la conosceremo quanto prima.
Moonlighter 2: The Endless Vault
Moonlighter 2: The Endless Vault è il seguito di un titolo indie di grande successo, di cui è stata annunciata la data d'uscita in accesso anticipato con un trailer: 23 ottobre 2025. Sarà inizialmente disponibile solo su Steam.
La versione di lancio, includerà tre biomi, tutti con nemici unici, e oltre 120 reliquie da vendere nel proprio negozio. In futuro uscirà anche su PS5 e Xbox Series X e S.
Cronos The New Dawn
Durante l'Opening Night Live si sono visti i trailer di diversi giochi horror, come Cronos The New Dawn di Bloober Team di cui è stato mostrato un lato abbastanza inedito: quello dell'azione.
Nel filmato, possiamo vedere delle creature davvero grosse, che picchiano come se non ci fosse un domani. Le potremo affrontare dal 5 settembre 2025 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.
Age of Empires IV: Anniversary Edition arriva su PlayStation 5
Age of Empires IV: Anniversary Edition uscirà anche su PlayStation 5, come annunciato da Microsoft con un trailer.
Si tratta della versione celebrativa per il primo anniversario del gioco, che comprende molti contenuti extra e tante revisioni. Si tratta anche dell'ennesimo gioco di Xbox ad arrivare sulla console di Sony.
The Outer Worlds 2
Essendo uno dei giochi più attesi del momento, non poteva mancare un nuovo trailer di The Outer Worlds 2. Si tratta di un filmato dedicato ai compagni che ci porteremo dietro durante l'avventura e con cui vivremo tante storie.
The Outer Worlds 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 29 ottobre. Segnatevi la data.
Silent Hill f
Silent Hill f è un altro gioco horror molto atteso, di cui, per l'occasione, è stato mostrato un aspetto poco battuto dal marketing di Konami: il sistema di combattimento. In fondo in quale Silent Hill non si combatte?
Per il resto, vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X e S.
Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge
Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge è un nuovo DLC narrativo per il gioco di ruolo in prima persona di Warhorse Studios. Si tratta di un contenuto interessante, perché fa svolgere al protagonista quello che effettivamente è il suo mestiere: il fabbro.
Riusciremo a gestire la nostra forgia a partire dal 9 settembre 2025? Sarà incluso del Pass stagione per PC, PS5 e Xbox Series X | S.
Time Takers
Presenti anche molti sparatutto free-to-play durante la serata, come Time Takers, nuovo hero shooter con elementi survival, che verrà distribuito come free-to-play su PC attraverso Steam.
Ce la farà a farsi notare vista la concorrenza degli altri live service già affermati? Per saperlo dovremo provarlo. Per ora sappiamo solo che a breve ci sarà una fase di test su Steam, vi sapremo ridire quando.
World of Tanks: Heat
Il trailer di World of Tanks: Heat ci ha davvero sbalorditi. Mai visti dei carri armati fare delle derapate correndo a tutta velocità?
Questo e altro accadrà in questo frenetico sparatutto 10v10 in arrivo nei prossimi mesi su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.
Ghost of Yotei
Altro momento importante dell'Opening Night Live è stato il nuovo trailer di Ghost of Yotei, che ha svelato le motivazioni del viaggio della protagonista.
Mostrata anche la modalità online Leggende, prevista per il 2026. Quindi dovremo aspettare qualche mese per giocarci, visto che il gioco in sé sarà disponibile per PS5 a partire dal 2 ottobre 2025.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Tanto sangue nel trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, che torna a mostrarsi forte di una data d'uscita ufficiale: il 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X e S. Pare arrivato il momento della verità per uno dei giochi dallo sviluppo più travagliato di sempre.
Seattle ci aspetta, quindi, con la società vampirica che non vede l'ora di accoglierci.
Resident Evil: Requiem
Per molti il trailer di Resident Evil: Requiem era il momento più atteso della serata, che è stato ripagato con un trailer davvero spettacolare, quanto inquietante.
Si tratta di un flashback della protagonista, Grace Ashcroft, ambientato otto anni prima degli eventi che faranno da sfondo all'azione. Resident Evil Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 27 febbraio 2026.
Cinder City
Altro giro, altro sparatutto MMO: Cinder City, che è stato mostrato con un bel trailer.
Nel filmato c'è un po' di tutto: mech, elicotteri, corazze futuristiche e tante, tante sparatorie. L'uscita del gioco è prevista per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con supporto al day one su GeForce NOW.
World of Warcraft: Midnight
Davvero bellissimo il trailer di World of Warcraft: Midnight, l'undicesima espansione maggiore dell'MMORPG classico di Blizzard. Si tratta del filmato di apertura, realizzato completamente in computer grafica, come sempre di qualità elevatissima.
Già nei giorni precedenti all'evento era stata annunciata la presenza del video, ma ciò non ne ha diminuito l'impatto.
Cult of the Lamb: Woolhaven
Cult of the Lamb: Woolhaven è la nuova espansione del gioco di culto a base di sette religiose e strani personaggi. Nel corso dell'Opening Night Live ne è stato mostrato il trailer ufficiale.
L'uscita del DLC è in programma per l'inizio del 2026 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S e PC. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.
The Seven Deadly Sins: Origin
Un nuovo trailer non si nega a nessuno durante un evento del genere, nemmeno a The Seven Deadly Sins: Origin, di cui è stato annunciato l'arrivo di un beta test, per la gioia di chi non vede l'ora di provarlo.
Stiamo parlando di un action RPG open world con elementi multiplayer previsto per PC, PS5 e piattaforme mobile.
Fate Trigger
Presto potremo giocare anche a Fate Trigger, come annunciato dal trailer ufficiale visto all'Opening Night Live. Si tratta di uno sparatutto tattico a base di eroi sviluppato da Saroasis Studio, il cui arrivo è previsto per il primo trimestre del 2026 su PC.
È ambientato in uno strano mondo fatto di isole fluttuanti, dove si sparerà a chiunque.
Project Spectrum
Project Spectrum è il nuovo sparatutto di Team Jade. Il trailer lo ha presentato come un'esperienza asimmetrica a squadre, ambientata in un mondo decisamente horror.
Per adesso non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.
Black Myth: Zhong Kui
La serata si è chiusa alla grande con Black Myth: Zhong Kui, il nuovo capitolo della serie di Game Science inaugurata dalla hit Black Myth: Wukong. Del gioco si è visto poco o nulla nel trailer di presentazione, a parte il massiccio protagonista, ma immaginiamo che chi ha apprezzato Wukong non veda già l'ora di giocarci.
Per adesso Black Myth: Zhong Kui non ha ancora un periodo d'uscita. Vi sapremo ridire quando ci saranno annunci in merito.