Final Fantasy 7 Remake, lo abbiamo giocato su Nintendo Switch 2!

Adesso, con l'arrivo del gioco anche su Nintendo Switch 2, aggiungiamo una volta in più. Meglio così, perché nell'oretta passata con la demo abbiamo potuto concentrarci unicamente sulla qualità grafica e le performance di questa conversione per la nuova console Nintendo.

Alla Gamescom 2025, l'incipit di Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 l'abbiamo giocato col pilota automatico. Prima e dopo il lancio dell'originale su PlayStation 4, poi con la versione Intergrade sull'attuale generazione di console, e infine con l'arrivo su PC, in questi anni abbiamo letteralmente imparato a memoria l'iconica "bombing mission" al Reattore Mako.

Midgar si rifà il look anche su Switch 2

È un peccato che durante la presentazione del gioco non sia stato attivato un contatore del framerate né Square Enix abbia deciso di mettere fianco a fianco le varie versioni del gioco. Final Fantasy 7 Remake su Switch 2 si presenta come una conversione eccellente, ma tutte le impressioni e i confronti sono per forza di cose "a occhio" e "a memoria" (e, dopo una certa età e giorni di lavoro in fiera, l'occhio e la memoria tendono a fare brutti scherzi).

Cloud tra le strade di Midgar. Cosa c'è di meglio di una sana passeggiata dopo aver fatto saltare in aria un Reattore Mako?

Abbiamo potuto provare Final Fantasy 7 Remake sia con la console collegata al TV, sia in portabilità, ed è senza dubbio in quest'ultimo caso che rende meglio, per via della risoluzione a 1080p e del supporto allo schermo HDR. Curiosamente, nonostante Square Enix abbia confermato un framerate stabile a 30 frame al secondo, l'impressione di tutti i presenti è che il gioco si spingesse anche un po' oltre.

Ogni combattimento era fluido, i controlli rispondevano perfettamente, mentre durante tutta la missione e per tutto il combattimento col Vigilante Scorpio, non abbiamo notato rallentamenti o stuttering di alcun tipo, col framerate che sembrava decisamente più vicino ai 40 frame che ai 30. Ci si chiede se sarà introdotta anche una modalità performance con una fluidità ancora più alta, ma per ora Square Enix mantiene la bocca cucita a riguardo.

Il combattimento tra Cloud, Barret e il Vigilante Scorpio alla fine della prima missione è fluido e intenso anche su Switch 2

Il fatto che il publisher sia stato conservativo fa però pensare che ci possano essere dei momenti dell'avventura in cui Switch 2 fatichi un po' di più, ma non c'è dubbio che già adesso Final Fantasy 7 si presenta come uno degli adattamenti tecnicamente migliori tra quelli che abbiamo provato sulla console Nintendo. Cosa per niente scontata considerato lo stato ancora pesantemente arretrato in cui si trova la conversione di Elden Ring.