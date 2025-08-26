Elden Ring su Switch 2 è inaccettabile per Digital Foundry: “gira come un gioco PS3 e Xbox 360 mal ottimizzato”

Stando a John Linneman, allo stato attuale questa versione " è praticamente inaccettabile " e addirittura paragonabile "a un gioco PS3 e Xbox 360 mal ottimizzato ". In particolare, l'aspetto più critico è il framerate, che regolarmente si trova al di sotto dei 30 fps , offrendo di conseguenza un'esperienza di gioco poco fluida. Ciò è in linea con i pareri altrettanto negativi emersi durante il corso della manifestazione di Colonia .

Digital Foundry ha condiviso le prime impressioni sulla conversione di Elden Ring per Nintendo Switch 2 dopo aver provato la demo messa a disposizione durante la Gamescom 2025. E purtroppo non sono affatto positive.

La speranza è che FromSoftware si prenda del tempo per ottimizzare questa versione

"È ancora in fase di sviluppo, ma da quello che ho visto le mie impressioni sono che sia fondamentalmente inaccettabile", ha detto Linneman. "Al momento non pubblicherei un prodotto del genere. Ha le prestazioni di un gioco mal ottimizzato per PS3 o Xbox 360."

Alex Battaglia ha aggiunto che una possibile spiegazione potrebbe riguardare i limiti della CPU di Nintendo Switch 2, dato che Elden Ring ha mostrato problemi simili anche sulle console di vecchia generazione e dispositivi come Steam Deck, precisando a ogni modo che ciò non basta a giustificare prestazioni simili per un gioco uscito da anni e che cross-gen.

Linneman ha concluso affermando che è fiducioso che la console di Nintendo sia in grado di far girare tranquillamente Elden Ring a 30 fps con un'ottimizzazione migliore. A questo proposito, questa versione non ha ancora una data di uscita precisa, con la speranza che FromSoftware si prenda tutto il tempo necessario per consegnare nelle mani dei giocatori in possesso di Nintendo Switch 2 un'esperienza soddisfacente.