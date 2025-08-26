2

I voti di Gears of War: Reloaded parlano di un'ottima remaster, ma con qualche dubbio

A quanto pare la stampa internazionale ha accolto in maniera molto positiva Gears of War: Reloaded, assegnando alla remaster ottimi voti ma con qualche eccezione.

Sono usciti i voti di Gears of War: Reloaded, e a quanto pare la remaster del remake di Gears of War è stata accolta in maniera piuttosto positiva da parte della stampa internazionale, sebbene non manchi qualche voce più critica nei confronti di questa operazione.

  • Loot Level Chill - 10
  • PlayStation LifeStyle - 9
  • GamersRD - 9
  • Pure Xbox - 9
  • Worth Playing - 8,5
  • Critical Hits - 8,5
  • COGconnected - 8,5
  • Player 2 - 8,3
  • Game8 - 8,2
  • Multiplayer.it - 8
  • Gameliner - 8
  • Endless Mode - 8
  • TechRadar Gaming - 8
  • PlayStation Universe - 8
  • TheSixthAxis - 8
  • Dexerto - 8
  • Windows Central - 8
  • XboxEra - 8
  • Gamereactor - 8
  • CGMagazine - 7,5
  • But Why Tho? - 7,5
  • Meristation - 7
  • Push Square - 7
  • GameSpew - 7
  • Well Played - 6,5
  • Final Weapon - 6
  • PC GamesN - 6
Le recensioni meno entusiastiche puntano il dito sugli anni che il gioco si porta sul groppone e su come questo aspetto si percepisca nell'edizione Reload, insieme a un comparto tecnico che alcune testate hanno definito privo di particolari miglioramenti.

Un remaster coi fiocchi

In realtà Gears of War: Reloaded introduce diversi miglioramenti che è davvero difficile non notare; a partire dal raddoppio del frame rate rispetto alla Ultimate Edition, sia per quanto concerne la campagna (da 30 fps a 60 fps) che il multiplayer (da 60 fps a 120 fps).

C'è stato inoltre un sostanziale aumento della risoluzione (da 1080p a 2160p ricostruiti) e un lavoro di resampling su tutti gli asset e le texture per adattarli al 4K, oltre che un potenziamento del sistema di illuminazione, delle ombre, dei riflessi screen space e dei particellari.

