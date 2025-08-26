I voti di Gears of War: Reloaded parlano di un'ottima remaster, ma con qualche dubbio

Sono usciti i voti di Gears of War: Reloaded, e a quanto pare la remaster del remake di Gears of War è stata accolta in maniera piuttosto positiva da parte della stampa internazionale, sebbene non manchi qualche voce più critica nei confronti di questa operazione.
- Loot Level Chill - 10
- PlayStation LifeStyle - 9
- GamersRD - 9
- Pure Xbox - 9
- Worth Playing - 8,5
- Critical Hits - 8,5
- COGconnected - 8,5
- Player 2 - 8,3
- Game8 - 8,2
- Multiplayer.it - 8
- Gameliner - 8
- Endless Mode - 8
- TechRadar Gaming - 8
- PlayStation Universe - 8
- TheSixthAxis - 8
- Dexerto - 8
- Windows Central - 8
- XboxEra - 8
- Gamereactor - 8
- CGMagazine - 7,5
- But Why Tho? - 7,5
- Meristation - 7
- Push Square - 7
- GameSpew - 7
- Well Played - 6,5
- Final Weapon - 6
- PC GamesN - 6
Le recensioni meno entusiastiche puntano il dito sugli anni che il gioco si porta sul groppone e su come questo aspetto si percepisca nell'edizione Reload, insieme a un comparto tecnico che alcune testate hanno definito privo di particolari miglioramenti.
Un remaster coi fiocchi
In realtà Gears of War: Reloaded introduce diversi miglioramenti che è davvero difficile non notare; a partire dal raddoppio del frame rate rispetto alla Ultimate Edition, sia per quanto concerne la campagna (da 30 fps a 60 fps) che il multiplayer (da 60 fps a 120 fps).
C'è stato inoltre un sostanziale aumento della risoluzione (da 1080p a 2160p ricostruiti) e un lavoro di resampling su tutti gli asset e le texture per adattarli al 4K, oltre che un potenziamento del sistema di illuminazione, delle ombre, dei riflessi screen space e dei particellari.