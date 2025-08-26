I voti di Gears of War: Reloaded parlano di un'ottima remaster, ma con qualche dubbio

Sono usciti i voti di Gears of War: Reloaded, e a quanto pare la remaster del remake di Gears of War è stata accolta in maniera piuttosto positiva da parte della stampa internazionale, sebbene non manchi qualche voce più critica nei confronti di questa operazione.

Loot Level Chill - 10

PlayStation LifeStyle - 9

GamersRD - 9

Pure Xbox - 9

Worth Playing - 8,5

Critical Hits - 8,5

COGconnected - 8,5

Player 2 - 8,3

Game8 - 8,2

Multiplayer.it - 8

Gameliner - 8

Endless Mode - 8

TechRadar Gaming - 8

PlayStation Universe - 8

TheSixthAxis - 8

Dexerto - 8

Windows Central - 8

XboxEra - 8

Gamereactor - 8

CGMagazine - 7,5

But Why Tho? - 7,5

Meristation - 7

Push Square - 7

GameSpew - 7

Well Played - 6,5

Final Weapon - 6

PC GamesN - 6

Le recensioni meno entusiastiche puntano il dito sugli anni che il gioco si porta sul groppone e su come questo aspetto si percepisca nell'edizione Reload, insieme a un comparto tecnico che alcune testate hanno definito privo di particolari miglioramenti.