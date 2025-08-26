Gears of War: Reloaded a confronto con l'originale e la versione Ultimate in un video

Per chi non lo sapesse, la versione lanciata oggi su PS5, Xbox Series X|S e PC è una remaster della Ultimate Edition, che a sua volta era un remake del primo capitolo della serie. Il video offre quindi uno sguardo interessante sull' evoluzione visiva e tecnica del gioco nel corso degli anni .

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video di analisi dedicato a Gears of War: Reloaded , mettendolo a confronto con la Ultimate Edition del 2015 e con l'originale del 2007 .

Gears of War torna con il look rifatto e per la prima volta in assoluto su PlayStation

Come mostrato nel filmato, Reloaded utilizza ancora l'Unreal Engine 3, ma integra alcuni strumenti dell'Unreal Engine 5, ottenendo così miglioramenti significativi, soprattutto nell'illuminazione globale, nei riflessi e nelle ombre. Anche il livello di dettaglio delle ambientazioni e il texturing risultano più curati, seppur con impatti meno evidenti.

Le novità non si fermano qui: grazie alla potenza delle piattaforme moderne, questa riedizione supporta risoluzione e texture in 4K, framerate fino a 120fps, HDR, VRR, tecnologie di upscaling come DLSS e FSR, crossplay, oltre a Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre, segna il debutto della serie su PlayStation, rendendo Reloaded molto più di una semplice operazione commerciale basata sulla nostalgia.

Come accennato in apertura, Gears of War: Reloaded da ora è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S ed è incluso anche all'interno di PC e Xbox Game Pass.