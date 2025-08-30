Metal Gear Solid, Gears of War o Lost Soul Aside? Cosa giocherete questo weekend?

I nomi più importanti del momento sono Gears of War: Reloaded, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Lost Soul Aside .

La fine di agosto non è sempre densissima di uscite, ma quest'anno ci sono tanti nomi di primo livello pronti per gli appassionati: nel mentre il periodo estivo si avvicina pian piano alla fine, quindi, diteci: cosa giocherete questo fine settimana del 30 agosto?

Cosa giocherete questo weekend?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è un remake del terzo capitolo della propria serie, con un impianto grafico completamente ricreato e anche un nuovo sistema di controllo più moderno per venire incontro ai giocatori poco avvezzi con la struttura classica del gioco di Kojima. C'è però anche il sistema classico, per vuole vivere un'esperienza più retro. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è un'avventura basata sulla furtività, con una storia legata alla spionaggio bellico.

Gears of War: Reloaded è la versione potenziata più recente dell'originale capitolo della serie: la vera particolarità di questo gioco però è che segna l'arrivo di una famosa IP di Microsoft e Xbox su console Sony, visto che oltre che su PC e Xbox Series X | S, il videogioco è arrivato anche su PS5. In questa rimasterizzazione potremo scoprire la prima storia del protagonista principale della saga, nel mentre combatte in terza persona contro le Locuste.

Lost Soul Aside è invece un gioco per PC e PS5, uno dei frutti del supporto di Sony al China Hero Project. Si tratta di un gioco d'azione ispirato a DMC, nel quale nei panni di un giovane guerriero dovremo salvare nostra sorella, usando nuovi poteri e tante armi con combo uniche.