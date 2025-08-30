0

Gwenom nel cosplay di leg.itcosplay è più sensuale di quanto vorrebbe l'eroina del mondo di Spider-Man

leg.itcosplay ci propone il proprio cosplay di Gwenom che, sotto il controllo di Venom, si comporta in modo un po' più sensuale del solito. Vediamo lo scatto fotografico.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/08/2025
Gwenom dal mondo di Spider-Man

I personaggi Marvel si dividono di norma in gruppi, con cattivi ed eroi che si scontrano e alle volte si uniscono in modi unici. Ad esempio, nelle storie di Spider-Man appare spesso Venom e alle volte il simbionte diventa parte di Peter Parker o di quale altro eroe ragnesco. Ad esempio, alle volte Gwen Stacy viene controllata da Venom, come possiamo vedere nel cosplay di Gwenom di leg.itcosplay.

Gwenom è semplicemente Spider-Gwen corrotta da Venom. L'effetto a livello visivo è la proliferazione dell'alieno nero sul costume della ragazza, ma anche sul suo volto, che gli dà un aspetto più selvaggio.

La foto del cosplay di Gwenom

leg.itcosplay ci propone un singolo scatto nel quale possiamo vedere però per bene il costume utilizzato, che ricrea il classico aspetto di Gwenom nei fumetti, con la veste bianca corrotta da Venom. La cosplayer propone anche un sguardo e una posa leggermente seducenti, facendoci immaginare come Venom la renda più diretta e sicura di sé, con però il malus di essere sotto il suo controllo.

Se amate il personaggio, ecco il cosplay di anti-Gwenom di inazaii ricrea perfettamente l'eroina del mondo di Spider-Man. Ecco anche Gwenom nel cosplay di charleemanderz da Spider-Man ha il fisico di una ballerina come le si addice. Chiudiamo con il cosplay di Gwenom dal mondo di Spider-Man creato da avakittv è perfetto.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gwenom nel cosplay di leg.itcosplay è più sensuale di quanto vorrebbe l'eroina del mondo di Spider-Man