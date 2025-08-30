Gwenom nel cosplay di leg.itcosplay è più sensuale di quanto vorrebbe l'eroina del mondo di Spider-Man

I personaggi Marvel si dividono di norma in gruppi, con cattivi ed eroi che si scontrano e alle volte si uniscono in modi unici. Ad esempio, nelle storie di Spider-Man appare spesso Venom e alle volte il simbionte diventa parte di Peter Parker o di quale altro eroe ragnesco. Ad esempio, alle volte Gwen Stacy viene controllata da Venom, come possiamo vedere nel cosplay di Gwenom di leg.itcosplay.
Gwenom è semplicemente Spider-Gwen corrotta da Venom. L'effetto a livello visivo è la proliferazione dell'alieno nero sul costume della ragazza, ma anche sul suo volto, che gli dà un aspetto più selvaggio.
La foto del cosplay di Gwenom
leg.itcosplay ci propone un singolo scatto nel quale possiamo vedere però per bene il costume utilizzato, che ricrea il classico aspetto di Gwenom nei fumetti, con la veste bianca corrotta da Venom. La cosplayer propone anche un sguardo e una posa leggermente seducenti, facendoci immaginare come Venom la renda più diretta e sicura di sé, con però il malus di essere sotto il suo controllo.
