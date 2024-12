Gwenom nel cosplay di charleemanderz da Spider-Man ha il fisico di una ballerina come le si addice

Il mondo dei fumetti è denso di personaggi e nel caso di Marvel tra i tanti micro-universi narrativi ideati negli anni è quello di Spider-Man. L'Uomo-Ragno non è da solo in queste storie e spesso arrivano nuovi eroi ed eroine, come Gwen Stacy. Il mondo del cosplay adora il personaggio come possiamo vedere in questo cosplay di Gwenom realizzato da charleemanderz.

Gwen Stacy è una giovane ragazza ragno, divenuta famosa negli ultimi anni presso il largo pubblico grazie al suo ruolo principale nei film animati di Spider-Man con protagonista Miles Morales. La ragazza è figlia di un poliziotto che gli dà la caccia, in quanto la considera un criminale.