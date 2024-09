Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cosplay di Spider-Gwen da shirogane_sama è in versione studentessa

Spider-Man resta sempre uno dei super-eroi preferiti dal pubblico, anche grazie alla nuova e ottima reinterpretazione nel film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma tra i personaggi comprimari salgono alla grande le quotazioni della compagna d'avventure, come dimostra anche questo cosplay di Spider-Gwen da parte di shirogane_sama.

Torniamo dunque a vedere una fantastica interpretazione di Gwen Stacy, in questo caso perfettamente riprodotta in una reinterpretazione della cosplayer che vede il personaggio in abiti più casual, con una divisa che sembra coglierla in versione studentessa ma che ricorda sempre la versione del personaggio vista nel film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La serie animata ha raccolto grandi consensi dalla critica e la nuova Spider-Gwen sta conquistando ulteriori appassionati, in attesa di vedere a questo punto il terzo capitolo cinematografico di questa serie incentrata sulle avventure di Miles Morales.