Splinter Cell: Deathwatch annunciato da Netflix, una nuova serie animata su Sam Fisher

Si tratta di una nuova storia su Sam Fisher, con il protagonista che sarà interpretato da Liev Schreiber , il quale darà la voce e la propria interpretazione alla super spia creata da Tom Clancy e Ubisoft. Non ci sono ancora molte informazioni sulla serie, ma la sua lavorazione risale già al 2020 come inizio del progetto .

In attesa di ricevere finalmente notizie sul suo ritorno videoludico, intanto Netflix ha annunciato con un trailer Splinter Cell: Deathwatch , una serie animata la cui esistenza era stata riferita già alcuni anni fa, ma che ora ha anche un trailer ufficiale che ne certifica il prossimo arrivo, sebbene non vi sia ancora una tempistica di uscita.

Liev Schreiber sarà Sam Fisher, e altri dettagli

Ad occuparsi dell'animazione è una collaborazione tra lo studio Sun Creature e lo studio Fost, entrambi specializzati in questo ambito, con una prima idea della caratterizzazione che emerge dal teaser trailer visibile qui sotto.

"L'oscurità è una cosa buona", sentiamo dire a Sam Fisher nella voce fuori campo del filmato, svelato nell'ambito dell'evento per i fan della Geeked Week di Netflix ad Atlanta, la notte scorsa. "Una volta che ti abitui alle ombre, vedi le persone cattive per quello che sono veramente. E non ti vedranno mai arrivare per loro".

Il Fisher che si vede nel nuovo filmato ha la barba grigia e sembra essere più anziano di quello che appare nella serie di videogiochi Ubisoft, dunque la storia potrebbe essere posizionata dopo almeno alcuni dei capitoli di questa.