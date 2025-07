Stranger Things 5 si mostra in un nuovo trailer ufficiale da Netflix, tra scene inquietanti ed epiche

Netflix ha pubblicato in queste ore un nuovo video per Stranger Things 5: un teaser trailer ufficiale di quasi tre minuti carico di tensione e scene epiche che presenta la stagione finale di questa celebre serie TV che arriverà sugli schermi divisa in tre parti.

Come riferito in precedenza, la Stagione 5 di Stringer Things verrà pubblicata in tre volumi su Netflix: il Volume 1 il 27 novembre con i primi quattro episodi, il Volume 2 il 26 dicembre con gli episodi dal 5 al 7 e il Finale andrà in scena il 1° gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana).

Manca ancora un po' al finale della serie, che caratterizzerà l'inverno di Netflix, ma intanto possiamo vedere alcune delle scene di questa stagione, che si presenta decisamente ricca di eventi sconvolgenti per i vari protagonisti della storia.