Un trailer di Stranger Things 5 svela la data di uscita ufficiale, sarà diviso in tre parti

Scopriremo tutti i segreti del Sottosopra?

Il trailer si apre con una serie di sequenze che si ricollegano alle stagioni precedenti della celebre serie di Netflix per poi mostrare alcune scene inedite dei prossimi episodi, con i nostri eroi che si metteranno alla ricerca di Vecna per porre fine all'incubo che attanaglia Hawkins.

Leggiamo la sinossi ufficiale della Stagione 5: "L'autunno del 1987. Hawkins porta ancora le cicatrici dell'apertura delle faglie, e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso-la sua posizione e i suoi piani restano un mistero."

"A complicare la loro missione, il governo ha posto la città sotto quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola nuovamente a nascondersi. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, cresce anche un'inquietudine familiare e soffocante. La battaglia finale si avvicina-e con essa, un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno di tutti-l'intero gruppo-uniti, un'ultima volta."

Chiaramente, trattandosi della stagione conclusiva, è lecito aspettarsi che gli ultimi episodi andranno a chiudere tutte le sottotrame e dare una spiegazione ad alcuni dei misteri che riguardano il Sottosopra. A questo proposito, i creatori Matt e Ross Duffer hanno stuzzicato i fan, affermando che verranno svelati alcuni dei segreti di questa oscura dimensione parallela stabiliti all'alba della Stagione 1 all'interno di un documento segreto di 25 pagine, ben custodito negli uffici di Netflix.

"Le ultime domande rimaste, che trovano risposta in quel documento, ne abbiamo rimandate alcune per avere grandi rivelazioni nella Stagione 5. E questo influenzerà davvero il contenuto della quinta stagione", ha dichiarato Duffer.

