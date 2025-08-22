Splinter Cell: Deathwatch ha una data di uscita, annunciata da Netflix con un primo trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Splinter Cell: Deathwatch che mostra in maniera più chiara la nuova serie animata basata sul celebre franchise di Ubisoft, oltre ad annunciare la data di uscita sul servizio di streaming video.

Splinter Cell: Deathwatch sarà dunque visibile dagli abbonati a Netflix a partire dal 14 ottobre, rappresentando così un gradito ritorno per Sam Fisher e il suo mondo di spionaggio in una forma diversa dalla solita ma comunque molto interessante per i tanti appassionati e non solo.

L'adattamento animato era stato annunciato già diverso tempo fa, e da allora è rimasto in una sorta di limbo prima di trovare la giusta organizzazione sul fronte della produzione, cosa che finalmente si è realizzata di recente con l'annuncio dell'anno scorso e la data di uscita ormai prossima.