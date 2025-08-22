Splinter Cell: Deathwatch ha una data di uscita, annunciata da Netflix con un primo trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Splinter Cell: Deathwatch che mostra in maniera più chiara la nuova serie animata basata sul celebre franchise di Ubisoft, oltre ad annunciare la data di uscita sul servizio di streaming video.
Splinter Cell: Deathwatch sarà dunque visibile dagli abbonati a Netflix a partire dal 14 ottobre, rappresentando così un gradito ritorno per Sam Fisher e il suo mondo di spionaggio in una forma diversa dalla solita ma comunque molto interessante per i tanti appassionati e non solo.
L'adattamento animato era stato annunciato già diverso tempo fa, e da allora è rimasto in una sorta di limbo prima di trovare la giusta organizzazione sul fronte della produzione, cosa che finalmente si è realizzata di recente con l'annuncio dell'anno scorso e la data di uscita ormai prossima.
Un Sam Fisher un po' invecchiato
Il primo teaser trailer di Splinter Cell: Deathwatch, visibile qui sotto, non svela ancora molto della storia, ma mostra un Sam Fisher alquanto invecchiato tornare in azione con la consueta verve, in una missione che si preannuncia "personale", come riferito da lui stesso.
La storia della serie è stata scritta da Derek Kolstad, uno che di missioni complicate e scontri con armi da fuoco se ne intende alquanto, essendo l'autore di John Wick, con varie voci di livello come Kirby Howell-Baptise nel ruolo di Zinnia McKenna e Janet Garvey nel ruolo di Anna Grimsdottir.
Qualcosa della trama la possiamo intuire scorgendo nel trailer la bara di Douglas Shetland, un amico ed ex-commilitone di Sam che ha un ruolo fondamentale in Splinter Cell: Chaos Theory, a cui la serie potrebbe collegarsi in qualche modo.
A questo punto, restiamo in attesa di vedere cosa verrà fuori, con l'appuntamento fissato per il 14 ottobre su Netflix.