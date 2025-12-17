Ogni stagione di Stranger Things è nella Top 10 dei più visti su Netflix, ma a dominare è una serie italiana

Netflix ha reso disponibili le più recenti classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia, precisamente tra l'8 e il 14 dicembre. Vediamo prima di tutto quali sono le serie TV più apprezzate nello Stivale:
- Sicilia Express - Mini Serie
- Man vs Baby - Stagione 1
- Stranger Things - Stagione 5
- L'amore è cieco: Italia - Stagione 1
- Sean Combs: La resa dei conti - Stagione 1
- Stranger Things - Stagione 3
- Stranger Things - Stagione 2
- The Abandons - Stagione 1
- Stranger Things - Stagione 4
- Stranger Things - Stagione 1
Come potete vedere, la serie horror adolescenziale di Netflix domina metà della classifica, ma al momento il vero vincitore è la produzione italiana di Ficarra e Picone. Le uniche novità della settimana sono invece Man vs Baby e The Abandons, entrambe prime stagioni che paiono aver convinto il pubblico italiano.
I film più visti in Italia su Netflix
Ecco la Top 10 dei lungometraggi:
- Wake Up Dead Man - Knives Out
- My Secret Santa: Mia mamma è Babbo Natale!
- Una terapia di gruppo
- Jay Kelly
- Troll 2
- Bridget Jones: Mad about the boy
- What Women Want: Quello che le donne vogliono
- KPop Demon Hunters
- Champagne Problems
- Il Silenzio degli Innocenti
Per quanto riguarda i film, le novità (tra nuovi film e vecchi classici ora arrivati su Netflix) sono: Wake Up Dead Man - Knives Out, Una terapia di gruppo, What Women Want: Quello che le donne vogliono e Il Silenzio degli Innocenti.
