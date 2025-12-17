Ogni stagione di Stranger Things è nella Top 10 dei più visti su Netflix, ma a dominare è una serie italiana

Netflix ha reso disponibili le più recenti classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia, precisamente tra l'8 e il 14 dicembre. Vediamo prima di tutto quali sono le serie TV più apprezzate nello Stivale:

Sicilia Express - Mini Serie Man vs Baby - Stagione 1 Stranger Things - Stagione 5 L'amore è cieco: Italia - Stagione 1 Sean Combs: La resa dei conti - Stagione 1 Stranger Things - Stagione 3 Stranger Things - Stagione 2 The Abandons - Stagione 1 Stranger Things - Stagione 4 Stranger Things - Stagione 1

Le locandine delle serie TV più viste su Netflix

Come potete vedere, la serie horror adolescenziale di Netflix domina metà della classifica, ma al momento il vero vincitore è la produzione italiana di Ficarra e Picone. Le uniche novità della settimana sono invece Man vs Baby e The Abandons, entrambe prime stagioni che paiono aver convinto il pubblico italiano.