Ogni stagione di Stranger Things è nella Top 10 dei più visti su Netflix, ma a dominare è una serie italiana

Vediamo quali sono le Top 10 delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana compresa tra l'8 dicembre e il 14 dicembre. La vittoria va a un'opera italiana.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/12/2025
I personaggi principali di Stranger Things

Netflix ha reso disponibili le più recenti classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia, precisamente tra l'8 e il 14 dicembre. Vediamo prima di tutto quali sono le serie TV più apprezzate nello Stivale:

  1. Sicilia Express - Mini Serie
  2. Man vs Baby - Stagione 1
  3. Stranger Things - Stagione 5
  4. L'amore è cieco: Italia - Stagione 1
  5. Sean Combs: La resa dei conti - Stagione 1
  6. Stranger Things - Stagione 3
  7. Stranger Things - Stagione 2
  8. The Abandons - Stagione 1
  9. Stranger Things - Stagione 4
  10. Stranger Things - Stagione 1
Le locandine delle serie TV più viste su Netflix
Le locandine delle serie TV più viste su Netflix

Come potete vedere, la serie horror adolescenziale di Netflix domina metà della classifica, ma al momento il vero vincitore è la produzione italiana di Ficarra e Picone. Le uniche novità della settimana sono invece Man vs Baby e The Abandons, entrambe prime stagioni che paiono aver convinto il pubblico italiano.

I film più visti in Italia su Netflix

Ecco la Top 10 dei lungometraggi:

  1. Wake Up Dead Man - Knives Out
  2. My Secret Santa: Mia mamma è Babbo Natale!
  3. Una terapia di gruppo
  4. Jay Kelly
  5. Troll 2
  6. Bridget Jones: Mad about the boy
  7. What Women Want: Quello che le donne vogliono
  8. KPop Demon Hunters
  9. Champagne Problems
  10. Il Silenzio degli Innocenti
Le locandine dei film più visti su Netflix
Le locandine dei film più visti su Netflix

Per quanto riguarda i film, le novità (tra nuovi film e vecchi classici ora arrivati su Netflix) sono: Wake Up Dead Man - Knives Out, Una terapia di gruppo, What Women Want: Quello che le donne vogliono e Il Silenzio degli Innocenti.

Segnaliamo infine che Netflix aveva pensato di comprare Disney, Electronic Arts e non solo, prima di optare per Warner Bros.

#Classifica #Serie TV #Cinema
