Hogwarts Legacy è un successo sempre più grande: svelato il nuovo traguardo di vendite raggiunto

Warner Bros. ha aggiornato i dati di vendita su Hogwarts Legacy, che continua ad essere un successo travolgente anche a distanza di alcuni anni con il nuovo traguardo raggiunto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/12/2025
La copertina di Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
L'account X ufficiale di Hogwarts Legacy ha svelato il nuovo e impressionante traguardo di vendite raggiunto da Hogwarts Legacy di recente, confermandosi un successo stratosferico e in continua crescita avendo superato ormai i 40 milioni di copie vendute.

È stato il gioco più venduto del 2023 ma ha continuato a raggiungere risultati impressionanti con una notevole continuità anche a distanza di anni, raggiungendo progressivamente tutte le piattaforme sul mercato e affermandosi in ognuna di queste.

I risultati continuano a vedersi, con il gioco che ha recentemente superato i 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo e che probabilmente continuerà a vendere anche nel prossimo periodo.

Un successo duraturo

Si tratta del maggiore videogioco ufficiale sul mondo di Harry Potter, un franchise di enorme richiamo, eppure i risultati raggiunti dal gioco di Avalanche risultano comunque davvero impressionanti, anche per la continuità con cui il titolo continua ad avere successo sul mercato.

Attraverso il messaggio riportato qui sopra su X, gli sviluppatori hanno ringraziato i fan per l'apprezzamento, mentre nei commenti in molti hanno colto l'occasione per fare domande e richieste sul prossimo gioco della serie.

Hogwarts Legacy, la recensione per Nintendo Switch 2 dell'amato videogioco del Wizarding World Hogwarts Legacy, la recensione per Nintendo Switch 2 dell'amato videogioco del Wizarding World

Sappiamo infatti che un seguito di Hogwarts Legacy è in sviluppo, e non poteva essere altrimenti visti i risultati raggiunti, ma al momento non ci sono informazioni al riguardo.

Nel frattempo, Warner Bros. potrebbe essere venduta a Netflix (oppure a Paramount), con il futuro della divisione videoludica tutto da chiarire, sebbene Hogwarts Legacy 2 sia probabilmente al sicuro da qualsiasi cambiamento.

