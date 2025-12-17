Hogwarts Legacy è un successo sempre più grande: svelato il nuovo traguardo di vendite raggiunto

L'account X ufficiale di Hogwarts Legacy ha svelato il nuovo e impressionante traguardo di vendite raggiunto da Hogwarts Legacy di recente, confermandosi un successo stratosferico e in continua crescita avendo superato ormai i 40 milioni di copie vendute.

È stato il gioco più venduto del 2023 ma ha continuato a raggiungere risultati impressionanti con una notevole continuità anche a distanza di anni, raggiungendo progressivamente tutte le piattaforme sul mercato e affermandosi in ognuna di queste.

I risultati continuano a vedersi, con il gioco che ha recentemente superato i 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo e che probabilmente continuerà a vendere anche nel prossimo periodo.