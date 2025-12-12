Hogwarts Legacy è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store, riscattatelo finché siete in tempo

La procedura è la consueta: potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo , entro giovedì 18 dicembre. Una volta riscattato, Hogwarts Legacy sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

L' Epic Games Store questa settimana ha cambiato un po' le carte in tavola, rimandando l'annuncio del nuovo gioco gratis ai The Game Awards. È valsa la pena attendere un po' più del solito: questa settimana tutti i giocatori PC possono riscattare gratuitamente Hogwarts Legacy .

Un action GDR ambientato nell'universo di Harry Potter

Se ancora non lo conoscete, Hogwarts Legacy è un action GDR ambientato nel magico mondo di Harry Potter. Il gioco è ambientato nel 1800, molto prima degli eventi dei libri e dei film della saga, e ci cala nei panni di uno studente del quinto anno della prestigiosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, con la trama segue il giocatore mentre scopre le ragioni dietro la rinascita di una magia antica e affronta una ribellione goblin in corso. Sarà possibile personalizzare il nostro personaggio dalla testa ai piedi e persino scegliere in quale delle quattro case unirci.

Oltre alla possibilità di esplorare ogni anfratto di Hogwarts e prendere parte a lezioni di magia, il gioco offre un vasto mondo open world da esplorare a piedi o in sella alla scopa volante e tantissime attività da affrontare, da missioni secondarie e combattimenti a sfide d'ingegno e abilità.

Si tratta sicuramente di un gran bel regalo da parte dell'Epic Games Store, dunque vi suggeriamo di riscattarlo finché siete in tempo.