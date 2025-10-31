Hogwarts Legacy 2 potrebbe avere degli elementi online da MMO o live service, secondo alcuni annunci di lavoro

Nuovi annunci di lavoro pubblicati da Avalanche Software potrebbero indicare che Hogwarts Legacy 2 possa avere degli elementi online da MMO o live service, sebbene si tratti ancora solo di alcune speculazioni che non si basano su informazioni ufficiali.

Già in precedenza erano emersi indizi sulla possibilità che il nuovo gioco possa introdurre alcuni elementi da live service in modo da aprire la sua struttura ad accogliere caratteristiche più legate a un mondo online e in divenire, con supporto a lungo termine, e i nuovi annunci sembrano confermare questa direzione.

Il primo Hogwarts Legacy è un action adventure classico in single player, che ovviamente ha ricevuto alcuni elementi aggiuntivi ma non su base regolare. Considerando l'enorme successo raggiunto sembra improbabile che Avalanche abbia intenzione di modificare la formula, ma attendiamo comunque eventuali informazioni.