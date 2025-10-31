Hogwarts Legacy 2 potrebbe avere degli elementi online da MMO o live service, secondo alcuni annunci di lavoro

Nuovi annunci di lavoro pubblicati da Avalanche Software potrebbero indicare che Hogwarts Legacy 2 possa avere degli elementi online da MMO o live service, sebbene si tratti ancora solo di alcune speculazioni che non si basano su informazioni ufficiali.
Già in precedenza erano emersi indizi sulla possibilità che il nuovo gioco possa introdurre alcuni elementi da live service in modo da aprire la sua struttura ad accogliere caratteristiche più legate a un mondo online e in divenire, con supporto a lungo termine, e i nuovi annunci sembrano confermare questa direzione.
Il primo Hogwarts Legacy è un action adventure classico in single player, che ovviamente ha ricevuto alcuni elementi aggiuntivi ma non su base regolare. Considerando l'enorme successo raggiunto sembra improbabile che Avalanche abbia intenzione di modificare la formula, ma attendiamo comunque eventuali informazioni.
Squadra che vince si cambia?
La questione parte da annunci di lavoro per un designer dei sistemi narrativi e per un lead designer del mondo di gioco, entrambi con riferimenti a elementi che possono sembrare live service, ovvero con supporto post-lancio esteso.
In uno si parla di creare nuovi contenuti in un franchise stabilito, suggerendo l'inserimento progressivo di ulteriori elementi, mentre nel secondo caso si parla in maniera più chiara di costruire un gameplay open world con un sistemi di progressione e ricompense, ma il candidato cercato deve avere esperienza in giochi live service e in RPG online multiplayer.
Per quanto riguarda il designer sul fronte narrativo, è interessante anche l'insistenza sulla narrazione interattiva e sulle scelte prese dal giocatore, cosa che potrebbe far pensare a una storia con ramificazioni.
In ogni caso, per il momento sono solo supposizioni e l'unica cosa certa è che Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo con massima priorità in Warner Bros in base a quanto riferito dalla compagnia.