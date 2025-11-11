Hogwarts Legacy è in offerta su AliExpress: risparmia sulla versione PS5 e Switch in un solo colpo

Su AliExpress, oggi, in occasione del Single Day viene messa a disposizione degli utenti una nuova tornata di sconti con una serie di coupon da poter applicare: uno dei videogiochi in offerta è Hogwarts Legacy, sia per PS5 e sia per Switch. Il codice da applicare è SDMULTI3 (o IT03) per la versione PS5 per un costo finale di 20,51€ oppure SDMULTI5 (o IT05) per la versione switch per un prezzo finale di 25,80€.
Hogwarts Legacy ti porta a vivere un'avventura magica ambientata nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts del 1800, molto prima delle vicende di Harry Potter. Nei panni di uno studente dotato di un potere misterioso, scoprirai che il tuo talento unico potrebbe essere la chiave per svelare - o contenere - un antico segreto.
Ulteriori dettagli sul gioco
In questo gioco, potrai esplorare liberamente Hogwarts, le sue aule, i sotterranei e le terre circostanti, vivendo la magia come mai prima d'ora. Dalle lezioni di Incantesimi e Pozioni alle sfide contro Maghi Oscuri, ogni scelta influenzerà la tua crescita e il destino della tua avventura.
Durante il viaggio, avrai la possibilità di stringere alleanze con altri studenti, scoprire creature magiche, migliorare le tue abilità e affrontare decisioni morali che definiranno la tua eredità nel mondo magico. Ogni azione, ogni duello e ogni amicizia contribuiranno a plasmare la tua storia personale a Hogwarts. Per saperne di più ecco la nostra recensione.