Hogwarts Legacy è in offerta su AliExpress: risparmia sulla versione PS5 e Switch in un solo colpo

Hogwarts Legacy ti porta a vivere un'avventura magica ambientata nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts del 1800 , molto prima delle vicende di Harry Potter. Nei panni di uno studente dotato di un potere misterioso, scoprirai che il tuo talento unico potrebbe essere la chiave per svelare - o contenere - un antico segreto .

Su AliExpress, oggi, in occasione del Single Day viene messa a disposizione degli utenti una nuova tornata di sconti con una serie di coupon da poter applicare: uno dei videogiochi in offerta è Hogwarts Legacy, sia per PS5 e sia per Switch. Il codice da applicare è SDMULTI3 (o IT03) per la versione PS5 per un costo finale di 20,51€ oppure SDMULTI5 (o IT05) per la versione switch per un prezzo finale di 25,80€ .

Ulteriori dettagli sul gioco

In questo gioco, potrai esplorare liberamente Hogwarts, le sue aule, i sotterranei e le terre circostanti, vivendo la magia come mai prima d'ora. Dalle lezioni di Incantesimi e Pozioni alle sfide contro Maghi Oscuri, ogni scelta influenzerà la tua crescita e il destino della tua avventura.

Hogwarts Legacy

Durante il viaggio, avrai la possibilità di stringere alleanze con altri studenti, scoprire creature magiche, migliorare le tue abilità e affrontare decisioni morali che definiranno la tua eredità nel mondo magico. Ogni azione, ogni duello e ogni amicizia contribuiranno a plasmare la tua storia personale a Hogwarts. Per saperne di più ecco la nostra recensione.