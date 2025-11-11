Le cuffie Apple AirPods Max sono in sconto su AliExpress: ecco un coupon per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress sono disponibili le cuffie AirPods Max a 505,53€. Con il codice SDMULTI75 potrai risparmiare ulteriori 75 € (se non dovesse funzionare, prova con il codice IT75). Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link. Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:
- 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
- 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €
Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
Cuffie AirPods Max in sconto
In questo caso le cuffie sono vendute da un fornitore terzo in Italia, quindi la spedizione è estremamente veloce e potrai ricevere il prodotto entro pochi giorni. Il venditore ha fornito i documenti di autorizzazione del marchio e ha firmato la Lettera di impegno per l'autenticità degli articoli.
In questo caso potrai scegliere tra diverse colorazioni disponibili. Si tratta di cuffie over-ear con chip H1 in grado di offrire un'esperienza di ascolto estremamente immersiva. La cancellazione attiva del rumore è fino a 2 volte più efficace nel rimuovere i rumori di fondo, mentre l'audio spaziale personalizzato rende l'esperienza tridimensionale e ancora più coinvolgente.