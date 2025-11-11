Offerte Samsung Smart TV su AliExpress: fino a 85€ di sconto su modelli 4K, OLED e QLED

AliExpress lancia una nuova ondata di sconti dedicata ai televisori Samsung Smart TV, con coupon da 20 € fino a 85 € validi su un'ampia gamma di modelli, dai compatti Full HD ai grandi schermi OLED 4K di ultima generazione. Le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.
Le TV Samsung in sconto
- Samsung Smart TV 43" DU7170 2024 - 223,11 € (anziché 243,11 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung The Frame 32" QLED 2023 - 153,65 € (anziché 173,65 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung Smart TV 32" T5372 Full HD - 179,04 € (anziché 199,04 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung Smart TV 32" T4300 HD - 154,60 € (anziché 174,60 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung QLED 32" Q50A 2023 - 222,19 € (anziché 242,19 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 32" - 185,03 € (anziché 205,03 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung Smart TV 65" CU7090 4K 2024 - 393,37 € (anziché 453,37 €) con coupon SDMULTI60 o IT60
- Samsung Smart TV 43" DU8070 4K 2024 - 213,14 € (anziché 253,14 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
- Samsung Smart TV 24" N4300 HD - 127,11 € (anziché 147,11 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung Smart TV 24" F6000 Full HD 2025 - 143,86 € (anziché 163,86 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- Samsung Smart TV 75" DU8070 4K 2024 - 659,49 € (anziché 744,49 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
- Samsung OLED 65" S90C 2023 - 1.048,63 € (anziché 1.133,63 €) con coupon SDMULTI85 o IT85
La gamma in sconto copre ogni fascia di mercato: dai modelli compatti come la Samsung The Frame 32", perfetta per chi cerca design e qualità d'immagine in spazi ridotti, fino alla nuova OLED S90C, ideale per l'intrattenimento e il gaming con neri profondi, Dolby Atmos e supporto HDR di ultima generazione. Le serie Crystal UHD e QLED 2024 si distinguono per il processore 4K ottimizzato, la tecnologia Q-Symphony per un audio più immersivo e la compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant. Tutti i modelli integrano il sistema operativo Tizen per un'esperienza smart completa e fluida.
In aggiunta, solo oggi 11 novembre, è possibile usufruire di uno sconto PayPal di 9 € per spese sopra gli 80 € o di 18 € per ordini superiori a 150 €. Un'occasione perfetta per combinare i coupon AliExpress con un risparmio extra, rendendo l'acquisto di un nuovo Samsung Smart TV ancora più conveniente.