Offerte Samsung Smart TV su AliExpress: fino a 85€ di sconto su modelli 4K, OLED e QLED

Le TV Samsung in sconto

La gamma in sconto copre ogni fascia di mercato: dai modelli compatti come la Samsung The Frame 32", perfetta per chi cerca design e qualità d'immagine in spazi ridotti, fino alla nuova OLED S90C, ideale per l'intrattenimento e il gaming con neri profondi, Dolby Atmos e supporto HDR di ultima generazione. Le serie Crystal UHD e QLED 2024 si distinguono per il processore 4K ottimizzato, la tecnologia Q-Symphony per un audio più immersivo e la compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant. Tutti i modelli integrano il sistema operativo Tizen per un'esperienza smart completa e fluida.

In aggiunta, solo oggi 11 novembre, è possibile usufruire di uno sconto PayPal di 9 € per spese sopra gli 80 € o di 18 € per ordini superiori a 150 €. Un'occasione perfetta per combinare i coupon AliExpress con un risparmio extra, rendendo l'acquisto di un nuovo Samsung Smart TV ancora più conveniente.