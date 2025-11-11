0

Offerte Samsung Smart TV su AliExpress: fino a 85€ di sconto su modelli 4K, OLED e QLED

Dalle Crystal UHD alle OLED della serie S90C, AliExpress propone un'ampia selezione di Smart TV Samsung in offerta fino al 19 novembre con coupon dedicati.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/11/2025
Samsung Crystal UHD

AliExpress lancia una nuova ondata di sconti dedicata ai televisori Samsung Smart TV, con coupon da 20 € fino a 85 € validi su un'ampia gamma di modelli, dai compatti Full HD ai grandi schermi OLED 4K di ultima generazione. Le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

Le TV Samsung in sconto

La gamma in sconto copre ogni fascia di mercato: dai modelli compatti come la Samsung The Frame 32", perfetta per chi cerca design e qualità d'immagine in spazi ridotti, fino alla nuova OLED S90C, ideale per l'intrattenimento e il gaming con neri profondi, Dolby Atmos e supporto HDR di ultima generazione. Le serie Crystal UHD e QLED 2024 si distinguono per il processore 4K ottimizzato, la tecnologia Q-Symphony per un audio più immersivo e la compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant. Tutti i modelli integrano il sistema operativo Tizen per un'esperienza smart completa e fluida.

In aggiunta, solo oggi 11 novembre, è possibile usufruire di uno sconto PayPal di 9 € per spese sopra gli 80 € o di 18 € per ordini superiori a 150 €. Un'occasione perfetta per combinare i coupon AliExpress con un risparmio extra, rendendo l'acquisto di un nuovo Samsung Smart TV ancora più conveniente.

#Sconti
