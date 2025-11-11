Controller GameSir Nova Lite e G7 Pro in super sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili i controller GameSir Nova Lite e G7 Pro in occasione dei Single Day. Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €

con acquisto minimo di 80 € 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.