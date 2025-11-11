Controller GameSir Nova Lite e G7 Pro in super sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili i controller GameSir Nova Lite e G7 Pro in occasione dei Single Day. Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:
- 9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €
- 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €
Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
Controller GameSir in sconto
Partiamo dal controller GameSir Nova Lite, disponibile a 12,53 €. Utilizza il codice SDMULTI3 per risparmiare ulteriormente (se non dovesse funzionare, prova il codice IT03). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Potrai scegliere tra diverse colorazioni in base ai tuoi gusti, ma ovviamente ricorda di selezionarla manualmente prima di aggiungerla al carrello.
Su AliExpress troviamo anche il controller GameSir G7 Pro a 92,85 €. Utilizza i codici SDMULTI12 oppure IT12 per risparmiare ulteriormente. Puoi acquistarlo tramite questo link. Questi controller combinano versatilità, precisione e comfort. Il G7 Pro è dotato di connettività tri-modale e si adatta a qualsiasi piattaforma, oltre ad essere dotato di leve magnetiche che offrono un controllo fluido e privo di drift.