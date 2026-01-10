Il case MSI MAG Forge 100R ATX è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il case MSI MAG Forge a 54,99 € rispetto al prezzo consigliato di 74,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Le caratteristiche del case
Si tratta in questo caso di un case Midi Tower che supporta anche schede madri ATX, Micro ATX e Mini-ITX. Troviamo inoltre due ventole da 120mm verticali sulla parte anteriore, per ottimizzare il flusso d'aria, mentre nella parte laterale è presente un pannello in vetro temperato da 4 mm, perfetto per avere una chiara visione dei componenti interni e arricchire la propria postazione da gaming.
Potrai personalizzare i LED RGB sulla parte frontale, superiore e posteriore grazie al pulsante dedicato o con il software MSI Mystic Light. Il design curato consente di installare e rimuovere facilmente il vetro, in modo da cambiare facilmente i componenti.