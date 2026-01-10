Jet Set Radio Future è in corso di decompilazione e potrebbe arrivare su PC e altre piattaforme

Il canale YouTube Video Game Esoterica ha riportato che attualmente è in via di sviluppo un progetto di decompilazione di Jet Set Radio Future , un titolo rimasto esclusivo per la prima Xbox . Ciò significa che esiste la possibilità (anche se non è affatto garantita) che un giorno il gioco possa essere convertito su PC e altre piattaforme. Del resto recentemente abbiamo visto Super Mario 64 approdare su Sega Dreamcast , quindi tutto è possibile.

Un oggetto di culto

Pubblicato nel 2002, Jet Set Radio Future era una rivisitazione/sequel di Jet Set Radio per Sega Dreamcast. Manteneva alcuni degli aspetti dell'originale, ma ne rivedeva altri, come la storia e le aree aperte, che furono ampliate.

Come il titolo per la console di Sega, anche quello Xbox è diventato con gli anni oggetto di culto. Nonostante ciò, è rimasto inspiegabilmente confinato alla prima Xbox e a Xbox 360 (tramite retrocompatibilità), risultando ancora oggi non acquistabile su Steam o sulle moderne console Xbox.

Insomma, la speranza è di vederlo approdare quantomeno su PC, obiettivo che questo progetto potrebbe semplificare, favorendo in contemporanea anche il modding.

Attualmente, secondo la pagina Codeberg, il progetto di decompilazione di Jet Set Radio Future è completo al 30,6%, il che significa che ci vorrà ancora molto tempo prima che venga portato a termine. Nonostante ciò, è incoraggiante vedere che questo classico Sega stia ricevendo l'attenzione che merita.