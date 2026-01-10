Quattro nuovi MacBook Apple in programma nel 2026: ecco quali modelli aspettarsi

La lineup di Apple dedicata ai nuovi MacBook dovrebbe includere ben quattro modelli in grado di adattarsi alle varie fasce di consumatori, con opzioni differenti adatte ad ogni esigenza. Ovviamente vogliamo specificare che si tratta di informazioni da confermare e spiegare meglio in futuro, non appena arriveranno ulteriori dettagli concreti. Nel frattempo, diamo un'occhiata alle possibili novità del 2026.

MacBook economico Partiamo da quella che dovrebbe essere una versione a basso costo, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Questo prodotto è pensato per studenti e aziende che non hanno esigenze specifiche, con un display LCD da 13" e un design ultrasottile e leggero. MacBook con chip A18 Pro (immagine indicativa) Dovrebbe montare un chip A18 Pro, il quale non supporta Thunderbolt quindi il MacBook sarà dotato probabilmente di porte USB-C. Il prezzo dovrebbe rientrare tra i 699 e gli 899 dollari.

Versione con M5 Pro e M5 Max Nei prossimi mesi Apple dovrebbe introdurre il resto della linea MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max, ricordando che la versione base da 14" è stata già aggiornata lo scorso ottobre con un chip M5 standard. Potremo quindi aspettarci prestazioni SSD più veloci, maggiore larghezza di banda di memoria e un prezzo di partenza di 1.999 dollari per il MacBook Pro da 14" con chip M5 Pro. MacBook con chip M5 Pro Il modello da 16" con chip M5 Pro dovrebbe costare 2.399 dollari, mentre gli equivalenti M5 Max dovrebbero costare 3.199 dollari (14") e 3.499 dollari (16"). Ovviamente, lo ricordiamo, si tratta di informazioni da confermare successivamente.

MacBook Air M5 Il nuovo modello dovrebbe offrire prestazioni migliori. Stando ai recenti benchmark, Apple si è concentrata sull'aumento della velocità di clock, nonché sul miglioramento dell'efficienza a livello di core. Ciò significa che l'M5 sarà probabilmente simile all'aggiornamento graduale delle prestazioni dall'M3 all'M4, con una velocità della CPU maggiore del 10-15% e una GPU leggermente più potente. MacBook Air Anche la durata della batteria dovrebbe essere maggiore, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli. Questo modello dovrebbe debuttare nel primo trimestre di quest'anno (forse a marzo), con prezzi a partire da 999 dollari.