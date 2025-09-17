MacBook Pro, in arrivo lo schermo OLED touch: produzione prevista verso la fine del 2026

I prossimi MacBook Pro saranno dotati di schermo OLED con pannello touch, secondo quanto riportato dall'analista Ming-Chi Kuo. Dopo aver fornito alcuni dettagli sull'andamento dei preordini dei nuovi iPhone 17, stavolta l'attenzione è rivolta ai futuri MacBook Pro. Vediamo meglio i dettagli in merito, ovviamente sottolineando che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, sebbene la fonte sia attendibile.