0

MacBook Pro, in arrivo lo schermo OLED touch: produzione prevista verso la fine del 2026

L'analista Ming-Chi Kuo ha svelato alcune indiscrezioni legate ai prossimi MacBook Pro, che a quanto pare saranno dotati di schermo touch.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/09/2025
Apple MacBook Pro

I prossimi MacBook Pro saranno dotati di schermo OLED con pannello touch, secondo quanto riportato dall'analista Ming-Chi Kuo. Dopo aver fornito alcuni dettagli sull'andamento dei preordini dei nuovi iPhone 17, stavolta l'attenzione è rivolta ai futuri MacBook Pro. Vediamo meglio i dettagli in merito, ovviamente sottolineando che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, sebbene la fonte sia attendibile.

I nuovi MacBook touch screen

Secondo quanto riportato da Kuo, oltre ad essere dotati di schermo OLED, i prossimi MacBook utilizzeranno la tecnologia touch on-cell, che integra i sensori touch direttamente nella parte superiore del pannello. Ciò significa, quindi, che non è richiesto uno strato separato. Kuo sostiene che questa decisione strizza l'occhio agli utenti iPad, affermando che i controlli touch possono rivelarsi particolarmente utili in certi contesti, migliorando la produttività e l'esperienza dell'utente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Tuttavia, il modello più economico non dovrebbe essere dotato di pannello touch, e la produzione di massa è prevista per il quarto trimestre del 2025. Il modello di seconda generazione dovrebbe entrare in produzione verso la fine del 2026, presumibilmente inizio 2027. Kuo sottolinea anche che le specifiche del modello di seconda generazione potrebbero includere il supporto touch e sono ancora in fase di discussione, quindi ovviamente vi aggiorneremo con ulteriori dettagli concreti.

iPhone Air non convince? Preordini sotto le aspettative, buoni risultati per gli altri modelli della gamma iPhone 17 iPhone Air non convince? Preordini sotto le aspettative, buoni risultati per gli altri modelli della gamma iPhone 17

Altre caratteristiche del nuovo modello

Il nuovo MacBook Pro dovrebbe essere più sottile, senza però compromettere la durata della batteria (secondo alcune indiscrezioni). Apple prevede anche di aggiornare la linea con chip della serie M5, prima di passare alla riprogettazione completa del modello (inizio 2026). Questi chip saranno basati sul processo a 3 nm di TSMC.

MacBook Pro
MacBook Pro

Secondo altre indiscrezioni, Apple potrebbe portare anche il chip M6 con processo a 2 nm in futuro (con i MacBook ridisegnati), ma in questo caso bisogna attendere eventuali conferme.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MacBook Pro, in arrivo lo schermo OLED touch: produzione prevista verso la fine del 2026