iPhone Air non convince? Preordini sotto le aspettative, buoni risultati per gli altri modelli della gamma iPhone 17

È passata quasi una settimana dall'apertura dei preordini dei nuovi iPhone. Tuttavia, sembra che il modello Air non abbia attirato una vasta fetta di clienti, anzi, sarà disponibile subito dopo il lancio in tutti i colori e le dimensioni, mentre le diverse varianti degli iPhone 17, tra cui 17 pro e Pro Max, hanno ricevuto un riscontro quasi completamente diverso. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Grande richiesta per i nuovi iPhone 17, incertezza per il modello Air
Le informazioni sono state riportate dal leaker Ming-Chi Kuo, il quale ha fornito alcuni dettagli sull'andamento dei preordini. A dominare è certamente il modello Pro, in particolare il Pro Max. La produzione del Pro Max per il trimestre dovrebbe superare il 60% (facendo comunque riferimento al modello dello scorso anno). Per ora non è ancora chiaro quale sia il riscontro degli utenti per quanto concerne il modello Air, ma un certo scetticismo è comunque evidente. Sappiamo che per il terzo trimestre l'azienda di Cupertino produrrà più unità rispetto all'iPhone 16 Plus dell'anno scorso, con un incremento del 200%. Purtroppo è impossibile capire esattamente quali siano i risultati, dato che dovremo limitarci alle relazioni trimestrali, ma in ogni caso è palese la grande richiesta dei modelli Pro.
Con i preordini aumentano anche le truffe
A proposito di preordini, Kaspersky mette in guardia gli utenti dall'aumento di truffe. Sono stati infatti creati diversi siti web che imitano lo store ufficiale di Apple, con inviti a preordinare velocemente i nuovi modelli, considerando anche le "lotterie" che promettono iPhone gratuiti. Certo, con un po' di cautela è possibile aggirare queste truffe, ma vi invitiamo comunque a prestare attenzione.
"Abbiamo osservato un'evoluzione di queste tattiche, passate da semplici tentativi di phishing a siti web sofisticati che possono sembrare del tutto autentici. Gli utenti devono imparare a dare priorità alla verifica piuttosto che agire d'impulso, per restare al sicuro ed evitare di cadere vittime di queste minacce", ha scritto la Web Content Analyst di Kaspersky.