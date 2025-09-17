iPhone Air non convince? Preordini sotto le aspettative, buoni risultati per gli altri modelli della gamma iPhone 17

È passata quasi una settimana dall'apertura dei preordini dei nuovi iPhone . Tuttavia, sembra che il modello Air non abbia attirato una vasta fetta di clienti, anzi, sarà disponibile subito dopo il lancio in tutti i colori e le dimensioni, mentre le diverse varianti degli iPhone 17, tra cui 17 pro e Pro Max, hanno ricevuto un riscontro quasi completamente diverso. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Grande richiesta per i nuovi iPhone 17, incertezza per il modello Air

Le informazioni sono state riportate dal leaker Ming-Chi Kuo, il quale ha fornito alcuni dettagli sull'andamento dei preordini. A dominare è certamente il modello Pro, in particolare il Pro Max. La produzione del Pro Max per il trimestre dovrebbe superare il 60% (facendo comunque riferimento al modello dello scorso anno). Per ora non è ancora chiaro quale sia il riscontro degli utenti per quanto concerne il modello Air, ma un certo scetticismo è comunque evidente. Sappiamo che per il terzo trimestre l'azienda di Cupertino produrrà più unità rispetto all'iPhone 16 Plus dell'anno scorso, con un incremento del 200%. Purtroppo è impossibile capire esattamente quali siano i risultati, dato che dovremo limitarci alle relazioni trimestrali, ma in ogni caso è palese la grande richiesta dei modelli Pro.