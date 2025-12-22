Apple Music è gratis per 3 mesi su PS5: ecco come richiedere il regalo

Sony ha deciso di fare a tutti gli utenti di PS5 un bel regalo: tramite la console è possibile richiedere tre mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music, se sei un nuovo utente oppure se sei stato abbonato in passato e non lo sei ora, ma in tal caso alcuni potrebbero essere esclusi e non si conoscono le esatte regole dietro il sistema. Il metodo migliore è andare sulla console e verificare se l'offerta appare.
Tutto quello di cui si ha bisogno è un account PSN e un account Apple: avete inoltre tempo fino al 18 marzo 2026 per sfruttare la promozione.
Come funziona la promozione di Apple su PS5
Questa offerta è valida anche in Italia, così come in qualsiasi nazione nella quale è attivo il servizio PSN e il servizio Apple Music. Ciò che si deve fare è andare sull'app Apple Music su PS5, scaricandola se non la avete già installata, aprirla e seguire le istruzioni a schermo. Se non avete un account Apple, dovete crearlo al momento.
Il messaggio ufficiale di Sony recita come segue: "Calati nello spirito festivo. Goditi i brani più gettonati delle feste sulla stazione Holiday Hits di Apple Music Radio. Prova Apple Music senza costi aggiuntivi e goditi oltre 100 milioni di brani, interviste esclusive agli artisti e molto altro, tutto senza pubblicità. Riscatta l'offerta sulla tua console PS5: basta scaricare l'app Apple Music e seguire le istruzioni a schermo."
L'applicazione dà accesso a 100 milioni di canzoni senza pubblicità: è anche possibile creare una playlist e ascoltarla mentre si gioca. Precisiamo infine che la promozione non è valida su PS4.
Parlando sempre di promozioni, vi segnaliamo che gli sconti di gennaio del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti.