Apple Music è gratis per 3 mesi su PS5: ecco come richiedere il regalo

Su PlayStation 5 gli utenti non abbonati ad Apple Music possono ora richiedere tre mesi di servizio a costo zero: vediamo cosa si deve fare per ottenere questo bel regalo natalizio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/12/2025
Il logo di Apple Music

Sony ha deciso di fare a tutti gli utenti di PS5 un bel regalo: tramite la console è possibile richiedere tre mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music, se sei un nuovo utente oppure se sei stato abbonato in passato e non lo sei ora, ma in tal caso alcuni potrebbero essere esclusi e non si conoscono le esatte regole dietro il sistema. Il metodo migliore è andare sulla console e verificare se l'offerta appare.

Tutto quello di cui si ha bisogno è un account PSN e un account Apple: avete inoltre tempo fino al 18 marzo 2026 per sfruttare la promozione.

Come funziona la promozione di Apple su PS5

Questa offerta è valida anche in Italia, così come in qualsiasi nazione nella quale è attivo il servizio PSN e il servizio Apple Music. Ciò che si deve fare è andare sull'app Apple Music su PS5, scaricandola se non la avete già installata, aprirla e seguire le istruzioni a schermo. Se non avete un account Apple, dovete crearlo al momento.

Per usare la promozione dovete obbligatoriamente passare attraverso PS5
Per usare la promozione dovete obbligatoriamente passare attraverso PS5

Il messaggio ufficiale di Sony recita come segue: "Calati nello spirito festivo. Goditi i brani più gettonati delle feste sulla stazione Holiday Hits di Apple Music Radio. Prova Apple Music senza costi aggiuntivi e goditi oltre 100 milioni di brani, interviste esclusive agli artisti e molto altro, tutto senza pubblicità. Riscatta l'offerta sulla tua console PS5: basta scaricare l'app Apple Music e seguire le istruzioni a schermo."

L'integrazione di ChatGPT con Apple Music è ufficialmente disponibile: ecco come funziona L’integrazione di ChatGPT con Apple Music è ufficialmente disponibile: ecco come funziona

L'applicazione dà accesso a 100 milioni di canzoni senza pubblicità: è anche possibile creare una playlist e ascoltarla mentre si gioca. Precisiamo infine che la promozione non è valida su PS4.

Parlando sempre di promozioni, vi segnaliamo che gli sconti di gennaio del PlayStation Store ora sono disponibili per tutti.

