Apple Music è gratis per 3 mesi su PS5: ecco come richiedere il regalo

Sony ha deciso di fare a tutti gli utenti di PS5 un bel regalo: tramite la console è possibile richiedere tre mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music, se sei un nuovo utente oppure se sei stato abbonato in passato e non lo sei ora, ma in tal caso alcuni potrebbero essere esclusi e non si conoscono le esatte regole dietro il sistema. Il metodo migliore è andare sulla console e verificare se l'offerta appare.

Tutto quello di cui si ha bisogno è un account PSN e un account Apple: avete inoltre tempo fino al 18 marzo 2026 per sfruttare la promozione.