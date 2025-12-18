L’integrazione di ChatGPT con Apple Music è ufficialmente disponibile: ecco come funziona

Apple Music è approdata ufficialmente su ChatGPT. Questa integrazione consente agli utenti di ricevere suggerimenti musicali, nonché creare playlist personalizzate in pochi istanti. Nella giornata di ieri è stata presentata la funzione, ma non era ancora attiva. Stavolta, è possibile aggiungere l'app a ChatGPT. Vediamo meglio come funziona e a cosa serve.
Come usare Apple Music in ChatGPT
L'app Apple Music può essere aggiunta a ChatGPT andando direttamente nelle impostazioni (Mac, sito web o iOS su smartphone). Dovrete quindi collegare l'applicazione a ChatGPT, eseguendo dapprima l'accesso con il vostro account. Come potete vedere nell'immagine sottostante, basterà collegare le due applicazioni.
Una volta fatto ciò, gli utenti potranno selezionare Apple Music dal chatbot toccando il pulsante "+". Successivamente, potrete fare qualsiasi tipo di richiesta, che si tratti di cercare un brano o di creare vere e proprie playlist da aggiungere alla vostra libreria. I suggerimenti generati da ChatGPT potranno essere aperti direttamente in Apple Music.
Ricordiamo che a ottobre OpenAI aveva già iniziato a introdurre app come Spotify, Canva e altre ancora. Come vi abbiamo anticipato, la nuova integrazione dovrebbe essere disponibile ufficialmente; fateci sapere se la provate e, soprattutto, che ne pensate. In futuro dovremmo vedere altre applicazioni come Salesforce, Airtable, OpenTable, Replit e Adobe, trasformando ChatGPT in un vero e proprio ecosistema in grado di dare accesso a diversi strumenti.
Altre integrazioni
Non è tutto, perché nelle scorse ore è stato distribuito anche il nuovo modello di immagini ChatGPT Images, per un editing più preciso e generazione fino a 4 volte più veloce.
Questo strumento permette di ritoccare foto con istruzioni specifiche, modificando esclusivamente ciò che è stato chiesto senza intaccare il resto dell'immagine. Non mancano diversi stili da provare, con preset pronti all'uso grazie a una sezione dedicata nella sidebar del chatbot.