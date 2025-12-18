0

L’integrazione di ChatGPT con Apple Music è ufficialmente disponibile: ecco come funziona

Apple Music arriva ufficialmente su ChatGPT, consentendo agli utenti di aggiungere brani e playlist personalizzate direttamente dalla chat.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/12/2025
Apple Music

Apple Music è approdata ufficialmente su ChatGPT. Questa integrazione consente agli utenti di ricevere suggerimenti musicali, nonché creare playlist personalizzate in pochi istanti. Nella giornata di ieri è stata presentata la funzione, ma non era ancora attiva. Stavolta, è possibile aggiungere l'app a ChatGPT. Vediamo meglio come funziona e a cosa serve.

Come usare Apple Music in ChatGPT

L'app Apple Music può essere aggiunta a ChatGPT andando direttamente nelle impostazioni (Mac, sito web o iOS su smartphone). Dovrete quindi collegare l'applicazione a ChatGPT, eseguendo dapprima l'accesso con il vostro account. Come potete vedere nell'immagine sottostante, basterà collegare le due applicazioni.

Apple Music e ChatGPT
Apple Music e ChatGPT

Una volta fatto ciò, gli utenti potranno selezionare Apple Music dal chatbot toccando il pulsante "+". Successivamente, potrete fare qualsiasi tipo di richiesta, che si tratti di cercare un brano o di creare vere e proprie playlist da aggiungere alla vostra libreria. I suggerimenti generati da ChatGPT potranno essere aperti direttamente in Apple Music.

Ricordiamo che a ottobre OpenAI aveva già iniziato a introdurre app come Spotify, Canva e altre ancora. Come vi abbiamo anticipato, la nuova integrazione dovrebbe essere disponibile ufficialmente; fateci sapere se la provate e, soprattutto, che ne pensate. In futuro dovremmo vedere altre applicazioni come Salesforce, Airtable, OpenTable, Replit e Adobe, trasformando ChatGPT in un vero e proprio ecosistema in grado di dare accesso a diversi strumenti.

Altre integrazioni

Non è tutto, perché nelle scorse ore è stato distribuito anche il nuovo modello di immagini ChatGPT Images, per un editing più preciso e generazione fino a 4 volte più veloce.

ChatGPT Images cambia marcia: editing più preciso, coerenza migliore e generazione fino a 4 volte più veloce ChatGPT Images cambia marcia: editing più preciso, coerenza migliore e generazione fino a 4 volte più veloce

Questo strumento permette di ritoccare foto con istruzioni specifiche, modificando esclusivamente ciò che è stato chiesto senza intaccare il resto dell'immagine. Non mancano diversi stili da provare, con preset pronti all'uso grazie a una sezione dedicata nella sidebar del chatbot.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L’integrazione di ChatGPT con Apple Music è ufficialmente disponibile: ecco come funziona