ChatGPT Images cambia marcia: editing più preciso, coerenza migliore e generazione fino a 4 volte più veloce

Sbarca il nuovo modello di immagini di OpenAI: modifica foto senza "rompere" luce e dettagli, migliora il testo nell'immagine e aggiunge uno spazio dedicato in ChatGPT per creare più rapidamente.

OpenAI ha annunciato una nuova versione di ChatGPT Images, basata su un nuovo modello di generazione immagini e pensata soprattutto per chi usa l'IA come strumento pratico: non solo "creare da zero", ma anche ritoccare foto e asset con istruzioni puntuali senza perdere coerenza tra un passaggio e l'altro. Il punto forte dichiarato è un mix di editing più affidabile e tempi ridotti, con output fino a 4× più rapidi rispetto alla versione precedente.

Cosa cambia davvero quando modificate un’immagine La promessa è semplice: quando caricate una foto e chiedete una modifica, il modello dovrebbe toccare solo ciò che avete chiesto, mantenendo il resto stabile. OpenAI parla esplicitamente di una migliore capacità di preservare elementi come illuminazione, composizione e aspetto delle persone lungo iterazioni successive, cioè proprio quel punto che spesso rendeva frustrante il "fammi un'altra variante ma uguale" nelle generazioni passate. Disney e OpenAI stringono un accordo: Sora e ChatGPT potranno ricreare personaggi Pixar, Star Wars e non solo Sul fronte editing, l'aggiornamento punta a gestire bene operazioni che nella pratica usate continuamente: aggiungere o rimuovere elementi, combinare soggetti, cambiare stile solo a una parte della scena e mantenere il resto intatto. In sostanza, l'obiettivo è ridurre quell'effetto "AI che riscrive tutto" quando volete un micro-intervento mirato.