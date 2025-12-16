ChatGPT Images cambia marcia: editing più preciso, coerenza migliore e generazione fino a 4 volte più veloce

1

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/12/2025
OpenAI ha annunciato una nuova versione di ChatGPT Images, basata su un nuovo modello di generazione immagini e pensata soprattutto per chi usa l'IA come strumento pratico: non solo "creare da zero", ma anche ritoccare foto e asset con istruzioni puntuali senza perdere coerenza tra un passaggio e l'altro. Il punto forte dichiarato è un mix di editing più affidabile e tempi ridotti, con output fino a 4× più rapidi rispetto alla versione precedente.

Cosa cambia davvero quando modificate un’immagine

La promessa è semplice: quando caricate una foto e chiedete una modifica, il modello dovrebbe toccare solo ciò che avete chiesto, mantenendo il resto stabile. OpenAI parla esplicitamente di una migliore capacità di preservare elementi come illuminazione, composizione e aspetto delle persone lungo iterazioni successive, cioè proprio quel punto che spesso rendeva frustrante il "fammi un'altra variante ma uguale" nelle generazioni passate.

Sul fronte editing, l'aggiornamento punta a gestire bene operazioni che nella pratica usate continuamente: aggiungere o rimuovere elementi, combinare soggetti, cambiare stile solo a una parte della scena e mantenere il resto intatto. In sostanza, l'obiettivo è ridurre quell'effetto "AI che riscrive tutto" quando volete un micro-intervento mirato.

Testo nelle immagini e istruzioni più fedeli

Un altro focus è la qualità quando c'è di mezzo il testo: OpenAI segnala progressi nella resa di testi più densi e piccoli e, più in generale, un miglioramento nella fedeltà alle istruzioni. Questo è importante se usate ChatGPT Images per grafiche, layout, mockup, infografiche o creatività "pronte da condividere", dove una singola lettera sbagliata può rovinarvi il lavoro.

Uno degli esempi di ChatGPT images
Uno degli esempi di ChatGPT images

Oltre alla generazione via chat, viene introdotta una sezione Images dedicata nella sidebar di ChatGPT, con preset e spunti "pronti all'uso" per velocizzare prove e iterazioni. Il rollout parte da subito per gli utenti ChatGPT, mentre l'accesso per Business ed Enterprise arriva più avanti. In parallelo, il modello è disponibile anche via API come GPT Image 1.5.

