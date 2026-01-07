GameSir Swift Drive: l'azienda presenta il suo controller con volante integrato, i racing game ad un livello successivo

GameSir continua a spingere i confini del design dei controller con la sua ultima creazione: Swift Drive. Si tratta di un gamepad innovativo pensato per gli appassionati di giochi di corse.
Ciò che distingue Swift Drive da qualsiasi altro controller è la presenza di un piccolo volante centrale integrato, collegato a quello che GameSir definisce il "motore a trasmissione diretta più piccolo del mondo".
Questo consente di avere un feedback di forza realistico, con resistenza e vibrazioni che reagiscono agli eventi in-game, rendendo l'esperienza di guida più immersiva.
Com'è strutturato, tecnicamente, il controller GameSir con volante integrato?
Il volante utilizza un encoder Hall ad alta precisione con fino a 65.000 livelli di risoluzione. La rotazione può essere regolata tra 30 e 1080 gradi, e il volante stesso è rimovibile e sostituibile con stili alternativi a seconda delle preferenze del giocatore. La tecnologia Hall effect è inoltre impiegata nei joystick e nei pulsanti del controller, mentre i trigger dispongono di motori tattili separati per simulare sensazioni come il freno ABS o lo slittamento delle ruote.
Swift Drive si collega al dispositivo di gioco tramite connessione wireless a 2,4 GHz e, nonostante le numerose funzioni offre un'autonomia stimata tra 20 e 30 ore con una singola carica. Il design del volante prevede una finitura gommata per migliorare la presa, conferendo comfort durante sessioni di gioco prolungate.
GameSir, oltre al controller con volante, propone anche una pedaliera
Per chi cerca un'esperienza di guida più tradizionale, GameSir propone anche il Turbo Drive, un volante e pedali da scrivania. Come il Swift Drive, il Turbo Drive utilizza Hall effect, con encoder precisi, paddle per il cambio, controllo del gas e possibilità di personalizzare l'angolo di rotazione del volante.
La sua caratteristica più unica è un ventilatore integrato, che simula il flusso d'aria e amplifica la sensazione di velocità. Con il ventilatore attivo, l'autonomia è di circa 15 ore; senza il ventilatore, è possibile giocare fino a 50 ore tra una ricarica e l'altra.