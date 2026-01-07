GameSir Swift Drive: l'azienda presenta il suo controller con volante integrato, i racing game ad un livello successivo

Com'è strutturato, tecnicamente, il controller GameSir con volante integrato?

Il volante utilizza un encoder Hall ad alta precisione con fino a 65.000 livelli di risoluzione. La rotazione può essere regolata tra 30 e 1080 gradi, e il volante stesso è rimovibile e sostituibile con stili alternativi a seconda delle preferenze del giocatore. La tecnologia Hall effect è inoltre impiegata nei joystick e nei pulsanti del controller, mentre i trigger dispongono di motori tattili separati per simulare sensazioni come il freno ABS o lo slittamento delle ruote.

Swift Drive si collega al dispositivo di gioco tramite connessione wireless a 2,4 GHz e, nonostante le numerose funzioni offre un'autonomia stimata tra 20 e 30 ore con una singola carica. Il design del volante prevede una finitura gommata per migliorare la presa, conferendo comfort durante sessioni di gioco prolungate.