GameSir Pocket Taco è il nuovo controller per smartphone dallo stile retrò

GameSir ha presentato un nuovo accessorio per dispositivi mobili, ovvero Pocket Taco , un controller dallo stile rigorosamente retrò. Si tratta di un prodotto compatibile con smartphone iOS e Android, in precedenza noto come Pocket 1, e si ispira al Game Boy. Per utilizzarlo, basterà agganciarlo alla parte inferiore del telefono e non dovrete fare altro che giocare. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Le caratteristiche

In commercio sono disponibili diversi prodotti GameSir, già provati e apprezzati da diversi utenti. Ebbene, stavolta questo controller è dedicato al gaming su smartphone, con un tocco di nostalgia perfetto per i più appassionati (e non solo). Il prodotto è stato presentato al CES 2026: si tratta di un controller verticale per iOS e Android che si aggancia alla metà inferiore dello smartphone. Il design ricorda un Game Boy, ma sono presenti anche quattro pulsanti dorsali, pulsanti ABXY, un D-pad e due pulsanti aggiuntivi sopra Start e Select.

Per quanto riguarda l'utilizzo effettivo, basterà sfruttare la connessione Bluetooth, quindi non dovrete avere un telefono con porta USB-C. Potrete inoltre rimappare i pulsanti in base alle vostre preferenze, grazie all'app GameSir. La batteria, invece, ha una capacità di 600 mAh, ed è possibile ricaricare lo smartphone mentre giocate, grazie al design con fondo cavo che si allinea alla porta di ricarica del telefono. Sono inoltre presenti morbidi cuscinetti in silicone per proteggere lo schermo dello smartphone da eventuali graffi.

Non si tratta di una vera e propria novità: questo prodotto era stato già svelato in precedenza al Tokyo Game Show ed è comparso anche lo scorso mese.