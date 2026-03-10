0

Google Pixel 11 Pro Fold: trapelano i primi render CAD e potrebbero non entusiasmarvi più di tanto

Il nuovo pieghevole di Google dovrebbe essere molto simile al modello precedente, ma introdurrà alcuni cambiamenti specifici. Vediamoli nel dettaglio.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Pixel 10 Pro Fold

Per la prima volta sono stati mostrati i render CAD del nuovo Pixel 11 Pro Fold, che dovrebbe essere presentato entro la fine dell'anno. Ovviamente è bene specificare che, per quanto la fonte sia affidabile, il design dello smartphone potrebbe subire alcune variazioni. Nel complesso, però, vediamo come sarà.

Design e caratteristiche del pieghevole

Prima di tutto, non sono presenti cambiamenti sostanziali rispetto al predecessore. Anzi, i due modelli sono molto simili e anche stavolta sono presenti l'alluminio e il vetro. La forma del telefono e la curvatura degli angoli sono praticamente gli stessi, così come il foro nell'angolo in alto a destra del display principale. Le cornici sono uniformi e sottili, mentre nella parte inferiore troviamo la porta Type-C con microfono, griglia dell'altoparlante e alloggiamento per la scheda SIM. Nella parte superiore troviamo invece un altro paio di fori.

Immagine
Immagine
Immagine

Tuttavia, il comparto fotografico subirà alcuni cambiamenti. L'isola è infatti diversa, seppur non in modo rivoluzionario: il flash LED e il microfono si trovano all'interno del ritaglio superiore a forma di pillola, mentre il punto in cui l'isola tocca la piastra posteriore è curvo. A proposito di piastra posteriore, quest'ultima è piatta con il logo di Google al centro. Nessun cambiamento per i tasti fisici, che si trovano nelle stesse posizioni. Il pulsante di accensione/blocco si trova anche stavolta sopra i tasti di controllo del volume.

A cambiare sarà lo spessore: il Pixel 11 Pro Fold sarà più sottile del 10 Pro Fold, ovvero 10,1 mm quando piegato (rispetto ai 10,8 mm) e 4,8 mm quando aperto (rispetto ai 5,2 mm). Dovrebbe invece avere la stessa altezza e larghezza del modello precedente, quindi 155,2 mm e 150,4 mm (quando aperto).

Le principali differenze

Ricapitolando, l'isola della fotocamera è stata leggermente rivista. Inoltre, lo smartphone sarà più sottile del predecessore. Possiamo anche aspettarci che sia alimentato dal nuovo Google Tensor G6 con processo a 3 nm. Ulteriori cambiamenti potrebbero riguardare il comparto fotografico, ma per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, quindi restiamo in attesa di novità.

#Google #Tecnologia
