Disponibile il Pixel Drop di marzo 2026 con tante novità: funzioni IA, icone personalizzate e tanto altro ancora

Il Pixel Drop di marzo è disponibile sui dispositivi Pixel compatibili e porta con sé una serie di novità, dalle funzioni rigorosamente IA ad alcune opzioni di personalizzazione, fino alla modalità desktop multi-finestra. Alcune novità potrebbero differire in base al modello posseduto, ma in generale l'aggiornamento è disponibile anche sugli smartphone meno recenti, purché siano supportati. Vediamo quindi le principali novità.

Le novità delle funzioni IA Partiamo da Gemini: sugli smartphone della serie Pixel 10 è stata ulteriormente migliorata la funzione Cerchia e Cerca. Adesso Gemini è in grado di riconoscere i capi di abbigliamento nelle immagini, offrendo una descrizione esaustiva cerchiando semplicemente l'intero outfit. Questa funzione non si limita alle immagini, bensì è possibile cerchiare contenuti presenti sui social, video o immagini ricevute nei messaggi. La funzione Cerchia e Cerca Sempre riferendoci alla serie Pixel 10, è possibile chiedere a Gemini di svolgere operazioni come prenotare un Uber oppure ordinare la spesa. Ve ne abbiamo già parlato in un articolo precedente che riportiamo qui sotto. Gemini su Pixel 10 e Galaxy S26 ordina Uber e cibo, quello che aveva promesso Apple con Siri Altre novità riguardano Magic Cue, attualmente non disponibile in Italia, in grado di suggerire ricerche contestualizzate in base alla conversazione. Se invece volete personalizzare le icone della schermata Home, i Pixel 6 e modelli successivi possono generare icone personalizzate tramite l'intelligenza artificiale. Le icone personalizzate con l'IA

Accessibilità e connettività Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di collegare lo smartphone a un monitor esterno, sfruttando la modalità desktop multi-finestra. Questa novità riguarda i dispositivi Pixel 8 e successivi con uscita DisplayPort via USB-C. Inoltre, sul Pixel Tablet è possibile ridimensionare finestre sovrapposte, potendo gestire le applicazioni aperte in modo più semplice e fruibile. Il widget At a Glance, invece, fornisce aggiornamenti in tempo reale su partenze o ritardi con la funzione "Il mio tragitto giornaliero", in modo da tenere d'occhio ogni novità. Inoltre, adesso vengono mostrati anche i punteggi delle partite, così potrete seguire le vostre squadre preferite in totale comodità (i risultati devono però essere disponibili su Google). At a Glance Un'altra novità riguarda il rilevamento delle truffe integrato in Google Telefono, adesso disponibile anche in Italia sui Pixel 9 e successivi (esclusa la serie A).