Disponibile il Pixel Drop di marzo 2026 con tante novità: funzioni IA, icone personalizzate e tanto altro ancora

Il Pixel Drop di marzo è disponibile sui dispositivi Pixel compatibili e porta con sé una serie di novità, dalle funzioni rigorosamente IA ad alcune opzioni di personalizzazione, fino alla modalità desktop multi-finestra. Alcune novità potrebbero differire in base al modello posseduto, ma in generale l'aggiornamento è disponibile anche sugli smartphone meno recenti, purché siano supportati. Vediamo quindi le principali novità.
Le novità delle funzioni IA
Partiamo da Gemini: sugli smartphone della serie Pixel 10 è stata ulteriormente migliorata la funzione Cerchia e Cerca. Adesso Gemini è in grado di riconoscere i capi di abbigliamento nelle immagini, offrendo una descrizione esaustiva cerchiando semplicemente l'intero outfit. Questa funzione non si limita alle immagini, bensì è possibile cerchiare contenuti presenti sui social, video o immagini ricevute nei messaggi.
Sempre riferendoci alla serie Pixel 10, è possibile chiedere a Gemini di svolgere operazioni come prenotare un Uber oppure ordinare la spesa. Ve ne abbiamo già parlato in un articolo precedente che riportiamo qui sotto.
Altre novità riguardano Magic Cue, attualmente non disponibile in Italia, in grado di suggerire ricerche contestualizzate in base alla conversazione. Se invece volete personalizzare le icone della schermata Home, i Pixel 6 e modelli successivi possono generare icone personalizzate tramite l'intelligenza artificiale.
Accessibilità e connettività
Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di collegare lo smartphone a un monitor esterno, sfruttando la modalità desktop multi-finestra. Questa novità riguarda i dispositivi Pixel 8 e successivi con uscita DisplayPort via USB-C. Inoltre, sul Pixel Tablet è possibile ridimensionare finestre sovrapposte, potendo gestire le applicazioni aperte in modo più semplice e fruibile.
Il widget At a Glance, invece, fornisce aggiornamenti in tempo reale su partenze o ritardi con la funzione "Il mio tragitto giornaliero", in modo da tenere d'occhio ogni novità. Inoltre, adesso vengono mostrati anche i punteggi delle partite, così potrete seguire le vostre squadre preferite in totale comodità (i risultati devono però essere disponibili su Google).
Un'altra novità riguarda il rilevamento delle truffe integrato in Google Telefono, adesso disponibile anche in Italia sui Pixel 9 e successivi (esclusa la serie A).
Novità anche per i Pixel Watch
Con il Pixel Drop di marzo sono state introdotte alcune novità che riguardano i Pixel Watch. Si parte dagli avvisi "left-behind", che informano l'utente se si allontana dal telefono, al blocco automatico di quest'ultimo quando si effettua la disconnessione dall'orologio.
Nel complesso, sono stati apportati miglioramenti alla sicurezza e alla gestione dell'accessorio nell'uso quotidiano. Per scoprire tutte le altre novità potete consultare il sito ufficiale.