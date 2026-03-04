0

Il trailer di lancio di Marathon è un video musicale ed è clamoroso

Bungie ha pubblicato il trailer di lancio di Marathon, che si presenta nella forma di un lungo video musicale sulle note del brano "In Death We've Just Begun".

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/03/2026
La classe Triage in Marathon
Marathon
Marathon
Bungie ha pubblicato il trailer di lancio di Marathon, che si presenta nella forma di un lungo video musicale dal valore produttivo clamoroso: praticamente una somma dei filmati cinematografici realizzati finora.

Sulle note del brano "In Death We've Just Begun" di Poppy e Son Lux, disponibile da oggi su tutte le piattaforme musicali e parte della colonna sonora ufficiale del gioco, il trailer mostra Triage e i suoi molteplici tentativi di completare con successo una missione di infiltrazione.

Inutile dire che il titolo della canzone ha un significato ben preciso rispetto alle meccaniche di Marathon, che nel video trovano una corrispondenza spettacolare, che ricorda in qualche modo il Ghost in the Shell di Mamoru Oshii e gli infiniti loop di Edge of Tomorrow.

Marathon svela la roadmap dei contenuti in arrivo dopo il lancio, ogni stagione resetta i progressi Marathon svela la roadmap dei contenuti in arrivo dopo il lancio, ogni stagione resetta i progressi

A un certo punto la squadra di Triage trova finalmente la quadra e completa con successo l'estrazione, lasciandoci fondamentalmente con la promessa che l'indomani tutto sarebbe ricominciato da capo.

Quando potremo giocare?

Reduce dal successo del Server Slam di Marathon, che ha battuto svariati grandi FPS nel corso del fine settimana, Bungie ha pubblicato contestualmente al trailer di lancio anche le informazioni relative agli orari di sblocco del gioco nei vari paesi.

Per l'Italia l'appuntamento è fissato a domani, 5 marzo, a partire dalle 19.00. Dunque preparatevi a partire, perché se l'esperienza di Marathon possiede anche solo una frazione dell'ispirazione artistica che abbiamo visto nei trailer, ci sarà davvero da divertirsi.

