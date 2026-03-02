Il Server Slam di Marathon ha battuto svariati grandi FPS nel corso del fine settimana

Marathon è arrivato giovedì scorso e nell'arco di poche ore in moltissimi si sono connessi, raggiungendo infine un picco di 143.621 utenti contemporanei su Steam, una buona partenza per lo sparatutto da estrazione di Bungie. Nei giorni successivi le cifre sono calate e nemmeno nel weekend sono state in grado di risalire fino al primo record.

I dati di Marathon e degli altri sparatutto

Marathon è stato infatti in grado di battere Battlefield 6, Call of Duty, Escape from Tarkov e anche Destiny 2, l'altro sparatutto di Bungie. Nel corso del fine settimana, però, è rimasto ben sotto le cifre di ARC Raiders (che possiamo considerare il suo più grande concorrente al momento) e Apex Legends.

Ecco i dati precisi:

ARC Raiders - 227.765

Apex Legends - 201.571

Marathon - 76.437

Battlefield 6 - 71.861

Call of Duty - 52.575

Escape from Tarkov - 19.220

Destiny 2 - 11.623

Ovviamente, dobbiamo ricordare che questi sono unicamente i dati di Steam. Il Server Slam di Marathon è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X | S, ma purtroppo non abbiamo accesso ai dati console, quindi questo tipo di confronti avvengono sempre su PC. Dovremo attendere il lancio per vedere se Bungie si dichiarerà soddisfatta dei risultati ottenuti.

Segnaliamo infine che Marathon ha censurato "ARC Raiders" dalla chat, anche se solo per poco tempo.