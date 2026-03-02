28

Il Server Slam di Marathon ha battuto svariati grandi FPS nel corso del fine settimana

Marathon, il nuovo sparatutto da estrazione di Bungie, è stato in grado di superare i risultati di alcuni concorrenti nel corso del fine settimana, sebbene due grandi nomi continuino a fare meglio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/03/2026
Un personaggio di Marathon in un liquido bianco e blu
Marathon
Marathon
Articoli News Video Immagini

Marathon è arrivato giovedì scorso e nell'arco di poche ore in moltissimi si sono connessi, raggiungendo infine un picco di 143.621 utenti contemporanei su Steam, una buona partenza per lo sparatutto da estrazione di Bungie. Nei giorni successivi le cifre sono calate e nemmeno nel weekend sono state in grado di risalire fino al primo record.

Questo non significa però che negli ultimi giorni non abbia ottenuto numeri interessanti, persino superiori a quelli di alcuni grandi sparatutto. Vediamo i dettagli.

I dati di Marathon e degli altri sparatutto

Marathon è stato infatti in grado di battere Battlefield 6, Call of Duty, Escape from Tarkov e anche Destiny 2, l'altro sparatutto di Bungie. Nel corso del fine settimana, però, è rimasto ben sotto le cifre di ARC Raiders (che possiamo considerare il suo più grande concorrente al momento) e Apex Legends.

Ecco i dati precisi:

  • ARC Raiders - 227.765
  • Apex Legends - 201.571
  • Marathon - 76.437
  • Battlefield 6 - 71.861
  • Call of Duty - 52.575
  • Escape from Tarkov - 19.220
  • Destiny 2 - 11.623
Il team di Marathon risponde ai feedback del Server Slam: dalle performance su PC ai problemi dell'interfaccia Il team di Marathon risponde ai feedback del Server Slam: dalle performance su PC ai problemi dell'interfaccia

Ovviamente, dobbiamo ricordare che questi sono unicamente i dati di Steam. Il Server Slam di Marathon è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X | S, ma purtroppo non abbiamo accesso ai dati console, quindi questo tipo di confronti avvengono sempre su PC. Dovremo attendere il lancio per vedere se Bungie si dichiarerà soddisfatta dei risultati ottenuti.

Segnaliamo infine che Marathon ha censurato "ARC Raiders" dalla chat, anche se solo per poco tempo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il Server Slam di Marathon ha battuto svariati grandi FPS nel corso del fine settimana