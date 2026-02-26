4

Marathon dà il via al Server Slam: ora è possibile provarlo gratuitamente su PS5, Xbox e PC

Il Server Slam di Marathon è un test tecnico gratuito attivo fino al 2 marzo: offre una selezione limitata di zone, fazioni e telai, anticipando il lancio del 5 marzo. I partecipanti otterranno ricompense esclusive e bonus progressivi al day one.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/02/2026
Un personaggio di Marathon
Marathon
Marathon
A partire da stasera e fino alle 19:00 del 2 marzo, sarà possibile provare gratuitamente Marathon tramite il Server Slam che ha avuto inizio pochi minuti fa.

Si tratta di un test tecnico pensato per mettere sotto pressione l'infrastruttura online del gioco: durante il weekend i giocatori sono invitati a entrare in partita liberamente, formare squadre, infiltrarsi ed effettuare estrazioni. In questo modo potrete capire se il titolo fa al caso proprio, mentre gli sviluppatori monitorano stabilità, matchmaking e carico dei server.

I contenuti e le ricompense del Server Slam

Il Server Slam offre solo una parte dei contenuti previsti al lancio: due zone di Tau Ceti IV (Perimetro e Palude Funesta), i primi contratti di cinque fazioni, una progressione limitata e cinque dei sei telai, le classi del gioco, disponibili nella versione finale.

La versione completa di Marathon, prevista per il 5 marzo, e l'arrivo della Stagione 1 introdurranno due zone aggiuntive più impegnative (Avamposto e Crio‑archivio), l'intera gamma di contratti e progressioni per tutte le fazioni, la modalità classificata, il telaio da furto, gli elementi sbloccabili stagionali e contenuti endgame avanzati. Insomma, il Server Slam rappresenta solo un piccolo assaggio dell'esperienza completa.

Chi completa la missione introduttiva durante il weekend riceverà al lancio l'emblema esclusivo Beta.exe e lo sfondo Studio complesso, riservati ai partecipanti del test. In base ai progressi raggiunti, saranno inoltre assegnate ulteriori ricompense disponibili dal 5 marzo.

Completamento della prima missione - Beni di arrivo standard

  • Impianti standard (x6)
  • Nuclei standard (x4)
  • Modifiche chip standard (x6)
  • Armi: Sopraffazione e Linea Dura

Raggiungimento del livello corridore 10 - Beni potenziati (verdi)

  • Impianti potenziati (x6)
  • Nuclei potenziati (12 totali, 2 per telaio)
  • Modifiche chip potenziate (x4)
  • Armi: Magnum potenziata e Linea Dura potenziata

Raggiungimento del livello corridore 30 - Beni deluxe (blu)

  • Impianti deluxe e potenziati (6 totali)
  • Nuclei deluxe e potenziati (12 totali, 1 per telaio)
  • Modifiche chip deluxe e potenziate (4 totali)
  • Armi: Magnum deluxe e Fucile a Canne Multiple potenziato
  • Zaino di base potenziato
