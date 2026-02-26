Marathon dà il via al Server Slam: ora è possibile provarlo gratuitamente su PS5, Xbox e PC

Si tratta di un test tecnico pensato per mettere sotto pressione l'infrastruttura online del gioco: durante il weekend i giocatori sono invitati a entrare in partita liberamente, formare squadre, infiltrarsi ed effettuare estrazioni. In questo modo potrete capire se il titolo fa al caso proprio, mentre gli sviluppatori monitorano stabilità, matchmaking e carico dei server.

A partire da stasera e fino alle 19:00 del 2 marzo , sarà possibile provare gratuitamente Marathon tramite il Server Slam che ha avuto inizio pochi minuti fa.

I contenuti e le ricompense del Server Slam

Il Server Slam offre solo una parte dei contenuti previsti al lancio: due zone di Tau Ceti IV (Perimetro e Palude Funesta), i primi contratti di cinque fazioni, una progressione limitata e cinque dei sei telai, le classi del gioco, disponibili nella versione finale.

La versione completa di Marathon, prevista per il 5 marzo, e l'arrivo della Stagione 1 introdurranno due zone aggiuntive più impegnative (Avamposto e Crio‑archivio), l'intera gamma di contratti e progressioni per tutte le fazioni, la modalità classificata, il telaio da furto, gli elementi sbloccabili stagionali e contenuti endgame avanzati. Insomma, il Server Slam rappresenta solo un piccolo assaggio dell'esperienza completa.

Chi completa la missione introduttiva durante il weekend riceverà al lancio l'emblema esclusivo Beta.exe e lo sfondo Studio complesso, riservati ai partecipanti del test. In base ai progressi raggiunti, saranno inoltre assegnate ulteriori ricompense disponibili dal 5 marzo.

Completamento della prima missione - Beni di arrivo standard

Impianti standard (x6)

Nuclei standard (x4)

Modifiche chip standard (x6)

Armi: Sopraffazione e Linea Dura

Raggiungimento del livello corridore 10 - Beni potenziati (verdi)

Impianti potenziati (x6)

Nuclei potenziati (12 totali, 2 per telaio)

Modifiche chip potenziate (x4)

Armi: Magnum potenziata e Linea Dura potenziata

Raggiungimento del livello corridore 30 - Beni deluxe (blu)