Comparsa la quarta area di Marathon, nuovi contenuti in arrivo?

I giocatori di Marathon hanno notato una grossa novità avviando il gioco nelle scorso ore: nella schermata delle mappe è comparsa una quarta area bloccata , segno che i nuovi contenuti stanno per arrivare. Allo stesso tempo, molti utenti hanno ricevuto anche un misterioso messaggio nella posta interna al gioco. Pare quindi che Cryo Archive, la nuova mappa, sia pronta a debuttare. Dovrebbe essere la più difficile in assoluto.

Vari segnali

La novità è legata ai progressi dell'ARG che la community sta risolvendo collettivamente. L'evento è arrivato al sesto dei sette passaggi previsti, e con questo step sono apparsi anche alcuni indizi sui requisiti necessari per accedere alla nuova mappa, nascosti in brevi frasi pubblicate sul sito dell'ARG.

Per poter entrare nel Cryo Archive, i giocatori dovranno aver stabilito contatti con tutte e sei le fazioni presenti nel gioco e aver raggiunto il livello 25. Non si tratta di una soglia particolarmente alta per i giocatori più attivi; sembra piuttosto una misura pensata per limitare l'accesso a bot, account di basso livello o utenti che potrebbero disturbare le partite. In sostanza, chi vuole avventurarsi nell'archivio criogenico, dove presumibilmente si troveranno i bottini migliori, dovrà prima investire un po' di tempo nello sviluppo del proprio personaggio.

Oltre a queste informazioni, i dettagli sulla mappa restano piuttosto scarsi, quindi è meglio aspettare l'annuncio ufficiale per dire di più.

Per il resto, vi ricordiamo che Marathon è disponibile per PC e PlayStation 5.