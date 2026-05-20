L'aggiornamento 1.0.9 di Marathon migliore progressione, bilanciamento e qualità della vita

Bungie ha pubblicato l'aggiornamento 1.0.9 di Marathon , che introduce moltissime novità, innanzitutto alcune legate all'evento "Caccia ai custodi", che resterà disponibile fino alla fine della stagione 1 . I custodi potranno ora apparire in nuovi punti all'interno del Perimetro, della Palude Funesta e dell'Avamposto, mentre ogni custode garantirà almeno una chiave utile ad aprire le stanze chiuse. Cambia inoltre il funzionamento dei modelli di chiave, che applicheranno l'effetto "Compromissione" al posto di "Fragile".

Tante novità

Gli sviluppatori hanno anche aumentato la presenza di eventi dinamici durante le partite: in ogni corsa si verificherà almeno un evento speciale, come isolamento o intercettazione. Parallelamente vengono introdotti bonus alla progressione, con un incremento del 50% dei PE per i corridori e per le fazioni.

Uno dei personaggi di Marathon

Per incentivare la partecipazione all'evento Crio-archivio, l'Armeria offrirà ogni giorno un kit sponsorizzato gratuito dedicato alla modalità. Dal 21 maggio fino alla fine della stagione il Crio-archivio sarà inoltre disponibile quotidianamente, alternando versioni standard e classificata.

Sul fronte dell'economia di gioco e del bilanciamento, viene rallentata l'auto-rianimazione: con valore a zero il tempo passa da 12 a 16 secondi, mentre con valore massimo si passa da 7 a 12 secondi. Cambiano anche le ricompense in esperienza Traxus ottenute eliminando droni e unità dell'UESC, con incrementi che premiano maggiormente gli scontri contro bersagli più pericolosi, in particolare i custodi.

L'aggiornamento contiene inoltre numerosi interventi sulle armi e sulle modifiche. Il cannone a rotaia Ares con la modifica "Onda d'urto a impatto" non potrà più abbattere con un solo colpo i giocatori dotati di scudi blu o superiori, mentre i danni esplosivi contro gli altri giocatori sono stati ridotti del 75%. Corretto anche un problema che permetteva ad alcuni proiettili di attraversare barriere e bolle protettive dell'UESC.

Per quanto riguarda i combattenti, gli sviluppatori hanno corretto un problema legato agli spettri dell'UESC, che potevano infliggere danni esplosivi improvvisi e sproporzionati. Sistemata anche un'anomalia che consentiva ai giocatori di rianimare un compagno mentre eseguivano una mossa finale.

Ampio spazio anche ai miglioramenti dedicati ai telai ROOK, che fino all'inizio della stagione 2 partiranno con equipaggiamento aggiuntivo, inclusi kit medici, cariche difensive e impianti deluxe. La Maschera occultante resterà attiva più a lungo durante lo scatto e ridurrà ulteriormente la distanza alla quale i nemici possono percepire i passi del giocatore.

L'update interviene inoltre su interfaccia, localizzazione e stabilità generale, con decine di bugfix che riguardano audio, reputazione delle fazioni, obiettivi dei contratti, descrizioni errate e problemi di visualizzazione dell'interfaccia in diverse lingue.

Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Marathon.