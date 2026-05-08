Sony crede ancora in Marathon, almeno nel breve periodo

Sony sta facendo i conti con i risultati disastrosi di Bungie, le cui performance sono ampiamente sotto le aspettative della compagnia, ma allo stesso tempo non vuole calare la scure su Marathon, almeno non nel breve periodo.
Il colpo è stato davveo duro sul piano contabile, ma la società cerca di guardare avanti puntando ancora sull'extraction shooter, che attualmente è il titolo di punta dello studio. Durante la presentazione dei suoi risultati finanziari, la Corporate Executive Officer Lin Tao ha avuto modo di parlare del gioco, facendo capire che non è ancora a rischio, ma che deve migliorare.
L'accoglienza da parte dei giocatori e della critica è stata descritta come solida: il gioco ha ottenuto un punteggio di 82 su Metacritic e oltre il 90% delle recensioni su Steam risulta positivo. Anche i dati sul coinvolgimento, in particolare la fidelizzazione degli utenti, si mantengono, stando alle dichiarazioni ufficiali, su livelli elevati.
Accoglienza ottima, ma progetto da gestire
"Parlando del settore degli studi di sviluppo, i ricavi derivanti dal portafoglio di titoli di Bungie non hanno raggiunto le nostre aspettative, pertanto abbiamo rivisto al ribasso il nostro piano aziendale e svalutato l'intero importo delle immobilizzazioni relative a Bungie, ad eccezione dell'avviamento." Ha spiegato Lin Tao, aggiungendo: "L'accoglienza dei giocatori nei confronti di Marathon è stata ottima, con il gioco che ha ottenuto un punteggio Metacritic di 82 e oltre il 90% di recensioni positive da parte dei giocatori su Steam. Anche le metriche di coinvolgimento, come il tasso di retention, si mantengono su livelli elevati."
"In futuro, puntiamo a migliorare le performance del gioco lavorando per fidelizzare gli utenti principali più coinvolti attraverso l'introduzione di contenuti aggiuntivi, ulteriori miglioramenti nell'esperienza di gioco e l'espansione della base di utenti."
Quindi Tao ha spiegato: "La strategia per i prossimi mesi punta a consolidare questa base: l'obiettivo dichiarato è trattenere il nucleo di utenti più attivi attraverso l'introduzione di nuovi contenuti, miglioramenti all'esperienza di gioco e un progressivo allargamento della platea di giocatori."
Resta aperta la domanda su quanto Marathon possa compensare le perdite accumulate e se la scommessa su Bungie, pagata da Sony circa 3,6 miliardi di dollari nel 2022, possa ancora rivelarsi vincente.
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