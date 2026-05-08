Sony crede ancora in Marathon, almeno nel breve periodo

Sony sta facendo i conti con i risultati disastrosi di Bungie, le cui performance sono ampiamente sotto le aspettative della compagnia, ma allo stesso tempo non vuole calare la scure su Marathon, almeno non nel breve periodo.

Il colpo è stato davveo duro sul piano contabile, ma la società cerca di guardare avanti puntando ancora sull'extraction shooter, che attualmente è il titolo di punta dello studio. Durante la presentazione dei suoi risultati finanziari, la Corporate Executive Officer Lin Tao ha avuto modo di parlare del gioco, facendo capire che non è ancora a rischio, ma che deve migliorare.

L'accoglienza da parte dei giocatori e della critica è stata descritta come solida: il gioco ha ottenuto un punteggio di 82 su Metacritic e oltre il 90% delle recensioni su Steam risulta positivo. Anche i dati sul coinvolgimento, in particolare la fidelizzazione degli utenti, si mantengono, stando alle dichiarazioni ufficiali, su livelli elevati.