Leggende Pokémon: Z-A annuncia le date della Stagione 11 dele Lotte Competitive

Game Freak ha annunciato la Stagione 11 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Come da tradizione, partecipando è possibile mettere le mani su una serie di ricompense in base al raggiungimento di determinati obiettivi , tra cui le Megapietre necessarie per la megaevoluzione.

La nuova season aprirà i battenti alle 08:00 italiane del 14 maggio e si concluderà alle 03:59 di giovedì 4 giugno. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dai numeri 001 a 132. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali. Inoltre, è ammesso solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groundon, Rayquaza. Ai Pokémon è permesso avere con sé degli strumenti, ma non sono ammessi strumenti uguali nella stessa squadra.