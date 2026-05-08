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Leggende Pokémon: Z-A annuncia le date della Stagione 11 dele Lotte Competitive

Presto prenderà il via la Stagione 11 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Se ancora non lo avete fatto si tratta di una buona occasione per ottenere le Megapietre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/05/2026
mega greninja in Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon: Arceus
Leggende Pokémon: Arceus
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Game Freak ha annunciato la Stagione 11 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Come da tradizione, partecipando è possibile mettere le mani su una serie di ricompense in base al raggiungimento di determinati obiettivi , tra cui le Megapietre necessarie per la megaevoluzione.

La nuova season aprirà i battenti alle 08:00 italiane del 14 maggio e si concluderà alle 03:59 di giovedì 4 giugno. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dai numeri 001 a 132. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali. Inoltre, è ammesso solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groundon, Rayquaza. Ai Pokémon è permesso avere con sé degli strumenti, ma non sono ammessi strumenti uguali nella stessa squadra.

Tornano tutte le Megapietre passate

Se non avete preso parte alle precedenti Stagioni, questa è un'ottima occasione per ottenere tutte le Megapietre messe in palio in passato, come la Greninjite e la Scpetilite. Per riceverle tutte basta raggiungere dal Rango Y al Rango S almeno una volta.

Inoltre, in palio ci sono anche delle altre ricompense, ottenibili in base al rango raggiunto al termine di una stagione, trovate l'elenco al completo qui sotto: Rango A

  • 3 Tappi d'oro
  • 5 Tappi d'argento
  • 3 Semi padronanza
  • 1 Granpepita

Dal rango B al rango E

  • 2 Tappi d'oro
  • 3 Tappi d'argento
  • 2 Semi padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango F al rango I

  • 1 Tappo d'oro
  • 2 Tappi d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango J al rango M

  • 1 Tappo d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango N al rango R

  • 1 Seme padronanza
  • 1 Pepita

Fino al rango S

  • 1 Pepita
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