Leggende Pokémon: Z-A annuncia le date della Stagione 11 dele Lotte Competitive

Game Freak ha annunciato la Stagione 11 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Come da tradizione, partecipando è possibile mettere le mani su una serie di ricompense in base al raggiungimento di determinati obiettivi , tra cui le Megapietre necessarie per la megaevoluzione.
La nuova season aprirà i battenti alle 08:00 italiane del 14 maggio e si concluderà alle 03:59 di giovedì 4 giugno. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dai numeri 001 a 132. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali. Inoltre, è ammesso solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groundon, Rayquaza. Ai Pokémon è permesso avere con sé degli strumenti, ma non sono ammessi strumenti uguali nella stessa squadra.
Tornano tutte le Megapietre passate
Se non avete preso parte alle precedenti Stagioni, questa è un'ottima occasione per ottenere tutte le Megapietre messe in palio in passato, come la Greninjite e la Scpetilite. Per riceverle tutte basta raggiungere dal Rango Y al Rango S almeno una volta.
Inoltre, in palio ci sono anche delle altre ricompense, ottenibili in base al rango raggiunto al termine di una stagione, trovate l'elenco al completo qui sotto: Rango A
- 3 Tappi d'oro
- 5 Tappi d'argento
- 3 Semi padronanza
- 1 Granpepita
Dal rango B al rango E
- 2 Tappi d'oro
- 3 Tappi d'argento
- 2 Semi padronanza
- 2 Pepite
Dal rango F al rango I
- 1 Tappo d'oro
- 2 Tappi d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango J al rango M
- 1 Tappo d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango N al rango R
- 1 Seme padronanza
- 1 Pepita
Fino al rango S
- 1 Pepita
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