0

Un remake di Baldur's Gate 2 potrebbe essere in sviluppo presso Wizards of the Coast

Baldur's Gate 2 e forse anche il primo capitolo potrebbero tornare in scena con dei remake in lavorazione presso Wizards of the Coast, con il co-designer originale all'opera.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/06/2026
Un'illustrazione di Baldur's Gate 2
Baldur's Gate II: Enhanced Edition
Baldur's Gate II: Enhanced Edition
News Video Immagini

Secondo un report di PC Gamer, sembra che Wizards of the Coast stia lavorando a un remake di Baldur's Gate 2, che sarebbe in sviluppo ormai da tempo sotto la guida del designer originale Kevin Martens, cosa che renderebbe il progetto decisamente interessante.

Nonostante Baldur's Gate 4 sia "inevitabile", secondo il report in questione, i responsabili del franchise di Dungeons & Dragons stanno pensando anche a riproporre i vecchi capitoli della serie, dopo il successo globale di Baldur's Gate 3, forse partendo dal secondo capitolo, anche se la questione non è chiara.

Stranamente, il medesimo articolo parla anche del remake del primo capitolo, ma sembra avere conferma specificamente di Baldur's Gate 2, dunque il resto sarebbe soprattutto una supposizione, sebbene piuttosto logica.

C'è anche un remake del primo capitolo in arrivo?

Essendo uno il seguito dell'altro, viene naturale pensare che ci sia anche un remake del primo Baldur's Gate in lavorazione, e il report in effetti sembra comprendere entrambi i titoli, anche se le fonti interpellate sembra abbiano fatto riferimento esplicito solo a Baldur's Gate 2, per il momento.

Kevin Martens è stato co-lead designer nell'originale e pare sia parte attiva nel progetto di rifacimento, dopo aver lavorato a diversi altri titoli notevoli nell'ambito degli RPG come Jade Empire, Throne of Bhaal, Neverwinter Nights, Mass Effect e poi, passato in Blizzard, anche Diablo 3.

Baldur's Gate 3 si aggiorna 10 mesi dopo l'update "finale": Larian Studios non smetterà mai? Baldur's Gate 3 si aggiorna 10 mesi dopo l'update finale: Larian Studios non smetterà mai?

Martens ultimamente si è unito a Wizards of the Coast per lavorare a Exodus, il nuovo action RPG fantascientifico di notevoli dimensioni, e pare che nel frattempo abbia avuto modo di avviare anche il progetto di remake per Baldur's Gate 2 e forse anche del primo capitolo.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un remake di Baldur's Gate 2 potrebbe essere in sviluppo presso Wizards of the Coast