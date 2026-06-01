Un remake di Baldur's Gate 2 potrebbe essere in sviluppo presso Wizards of the Coast

Nonostante Baldur's Gate 4 sia "inevitabile", secondo il report in questione, i responsabili del franchise di Dungeons & Dragons stanno pensando anche a riproporre i vecchi capitoli della serie, dopo il successo globale di Baldur's Gate 3 , forse partendo dal secondo capitolo, anche se la questione non è chiara.

Secondo un report di PC Gamer, sembra che Wizards of the Coast stia lavorando a un remake di Baldur's Gate 2 , che sarebbe in sviluppo ormai da tempo sotto la guida del designer originale Kevin Martens, cosa che renderebbe il progetto decisamente interessante.

C'è anche un remake del primo capitolo in arrivo?

Essendo uno il seguito dell'altro, viene naturale pensare che ci sia anche un remake del primo Baldur's Gate in lavorazione, e il report in effetti sembra comprendere entrambi i titoli, anche se le fonti interpellate sembra abbiano fatto riferimento esplicito solo a Baldur's Gate 2, per il momento.

Kevin Martens è stato co-lead designer nell'originale e pare sia parte attiva nel progetto di rifacimento, dopo aver lavorato a diversi altri titoli notevoli nell'ambito degli RPG come Jade Empire, Throne of Bhaal, Neverwinter Nights, Mass Effect e poi, passato in Blizzard, anche Diablo 3.

Martens ultimamente si è unito a Wizards of the Coast per lavorare a Exodus, il nuovo action RPG fantascientifico di notevoli dimensioni, e pare che nel frattempo abbia avuto modo di avviare anche il progetto di remake per Baldur's Gate 2 e forse anche del primo capitolo.