Baldur's Gate 3 si aggiorna 10 mesi dopo l'update "finale": Larian Studios non smetterà mai?

Ovviamente non dovete aspettarvi nuove missioni o nuove sottoclassi, ma comunque è un aggiornamento che farà piacere a chi ha dovuto convivere con alcuni bug in Baldur's Gate 3.

Larian Studios è estremamente impegnata in questo periodo, nel mentre lavora al nuovo Divinity e a un progetto misterioso chiamato Excalibur. Non significa però che Baldur's Gate 3 sia stato dimenticato. Sebbene dieci mesi fa sia arrivata la Patch 8, ovvero l'aggiornamento finale, ora è stato pubblicato un nuovo update.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento di Baldur's Gate 3

L'account ufficiale del videogioco ha scritto: "Scommetto che pensavate che non ne sarebbero arrivati altri. A quanto pare, alcuni crash e problemi tecnici erano ancora presenti, quindi se rimanevi bloccato durante il caricamento dei salvataggi o quando provavi a passare dall'Atto 2 all'Atto 3, i tuoi salvataggi danneggiati dovrebbero ora essere stati sistemati!"

Gli sviluppatori hanno inoltre riportato la versione più recente di Baldur's Gate 3 su tutte le piattaforme: su Xbox Series X|S e PS5 il numero di build è 4.1.1.7143914, mentre su PC è disponibile la versione 4.1.1.7151330.

È notevole che Larian Studios continui a lavorare su Baldur's Gate 3 dopo tutto questo tempo e rende chiaro quanta passione gli autori abbiano investito in questo progetto.

Segnaliamo infine che Divinity avrà un sistema di creazione dei personaggi superiore a Baldur's Gate 3, promette Larian Studios.