Una mod di Baldur's Gate 3 ha ripristinato 100 conversazioni per più di 1000 linee di dialogo

La versione finale di Baldur's Gate 3 ha visto una grande iniezione di contenuti rispetto a quella in Accesso Anticipato, ma ci sono stati anche diversi tagli, notati da chi ha provato entrambe. Evidentemente Larian Studios ha deciso di eliminare i contenuti considerati superflui o meno in linea con il risultato finale, per rendere più armonioso il tutto. Il modder Hyperspace Towel ha però deciso di ripristinare tutto ciò che è stato tagliato con una mod, che aggiunge circa 100 conversazioni al gioco, per 1000 linee di dialogo.
I contenuti ripristinati
La mod si chiama Early Access Scenes Restored ed è scaricabile da Nexus Mods. Hyperspace Towel ha realizzato anche un video per mostrare alcuni dei contenuti ripristinati.
"Questa mod riporta in vita oltre 100 conversazioni e più di 1.000 linee di dialogo doppiate", afferma la descrizione del pacchetto, di cui viene consigliato l'utilizzo con una partita completamente nuova, per non creare conflitti.
Per la maggior parte, la mod ripristina dialoghi per Astarion, Shadowheart, Gale e Lae'zel, dato che Karlach e Wyll avevano doppiatori diversi durante l'accesso anticipato. Una parte minore dei loro dialoghi è stata comunque recuperata ricombinando linee audio già esistenti.
Hyperspace Towel vuole continuare a lavorare sulla mod, ripristinando altre scene, inclusa quella con gli schiavi soggiogati sul nautiloide nel tutorial, che allungava un po' troppo il prologo (il motivo per cui probabilmente è stata tagliata).