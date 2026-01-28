Una mod di Baldur's Gate 3 ha ripristinato 100 conversazioni per più di 1000 linee di dialogo

La versione finale di Baldur's Gate 3 ha visto una grande iniezione di contenuti rispetto a quella in Accesso Anticipato, ma ci sono stati anche diversi tagli, notati da chi ha provato entrambe. Evidentemente Larian Studios ha deciso di eliminare i contenuti considerati superflui o meno in linea con il risultato finale, per rendere più armonioso il tutto. Il modder Hyperspace Towel ha però deciso di ripristinare tutto ciò che è stato tagliato con una mod, che aggiunge circa 100 conversazioni al gioco, per 1000 linee di dialogo.